أُنْس جابر: مونديال 2022 تاريخي للعرب

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعربت لاعبة التنس التونسية أُنْس جابر المصنفة الثانية عالمياً، عن سعادتها البالغة بوجودها والمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، مشيرة إلى أن حفاوة الاستقبال بها في أبوظبي كانت رائعة.

وقالت: «سعادتي كبيرة بالعودة مجدداً إلى الإمارات واللعب بين جمهوري العربي الكبير»، مؤكدة أن مبادلة العالمية للتنس مهمة بالنسبة لها، لاسيما أنها ستكون ضربة البداية في الموسم الجديد.

وأضافت: «بالتأكيد 2023 سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي، خاصة وأنني أسعى بكل قوة لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس»، مؤكدة أن المنافسة ستكون غاية في القوة، لكنها متحمسة وجاهزة لها تماماً.

وأكدت أن الأجواء في الإمارات مميزة للغاية، والطقس ممتع، ويساعد على التألق في أي لعبة، وأشادت بالتنظيم العام للبطولة، منوهة إلى أن مشاركة كوكبة من نجوم العالم فيها ستثري الحدث بشكل كبير.

وبعيداً عن التنس، تحدثت النجمة العالمية عن مونديال كرة القدم الذي تستضيفه قطر حالياً، مؤكدة أن الأجواء كانت خيالية، وقالت: «لقد حضرت مباراة تونس وفرنسا، وبكل أسف لم يكن الحظ حليف تونس ولم تتأهل، لكن المنتخب ظهر بمستوى متميز».

وأعربت عن سعادتها بما يقدمه منتخب المغرب في البطولة، مؤكدة أنه شرّف العرب جميعاً بوصوله للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، مؤكدة أن ما حققه المغرب والظهور الرائع، يؤكد أن العرب قادرون على التألق والتميز بشرط أن تكون الفرصة مهيأة، والأجواء تساعد على ذلك.

وأعلنت أنها ستعود إلى العاصمة القطرية مجدداً لحضور نهائي البطولة، وأنها تتوقع فوز فرنسا على حساب الأرجنتين لتحسم الفوز باللقب الثالث والثاني على التوالي.