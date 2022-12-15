الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أُنْس جابر: مونديال 2022 تاريخي للعرب

أُنْس جابر: مونديال 2022 تاريخي للعرب
16 ديسمبر 2022 01:15

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أمرابط.. حكاية صعود بين «موندياليين»
السيناريو الإسباني حلم الأرجنتين
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

أعربت لاعبة التنس التونسية أُنْس جابر المصنفة الثانية عالمياً، عن سعادتها البالغة بوجودها والمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، مشيرة إلى أن حفاوة الاستقبال بها في أبوظبي كانت رائعة.
وقالت: «سعادتي كبيرة بالعودة مجدداً إلى الإمارات واللعب بين جمهوري العربي الكبير»، مؤكدة أن مبادلة العالمية للتنس مهمة بالنسبة لها، لاسيما أنها ستكون ضربة البداية في الموسم الجديد.
وأضافت: «بالتأكيد 2023 سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي، خاصة وأنني أسعى بكل قوة لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس»، مؤكدة أن المنافسة ستكون غاية في القوة، لكنها متحمسة وجاهزة لها تماماً.
وأكدت أن الأجواء في الإمارات مميزة للغاية، والطقس ممتع، ويساعد على التألق في أي لعبة، وأشادت بالتنظيم العام للبطولة، منوهة إلى أن مشاركة كوكبة من نجوم العالم فيها ستثري الحدث بشكل كبير.
وبعيداً عن التنس، تحدثت النجمة العالمية عن مونديال كرة القدم الذي تستضيفه قطر حالياً، مؤكدة أن الأجواء كانت خيالية، وقالت: «لقد حضرت مباراة تونس وفرنسا، وبكل أسف لم يكن الحظ حليف تونس ولم تتأهل، لكن المنتخب ظهر بمستوى متميز».
وأعربت عن سعادتها بما يقدمه منتخب المغرب في البطولة، مؤكدة أنه شرّف العرب جميعاً بوصوله للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، مؤكدة أن ما حققه المغرب والظهور الرائع، يؤكد أن العرب قادرون على التألق والتميز بشرط أن تكون الفرصة مهيأة، والأجواء تساعد على ذلك.
وأعلنت أنها ستعود إلى العاصمة القطرية مجدداً لحضور نهائي البطولة، وأنها تتوقع فوز فرنسا على حساب الأرجنتين لتحسم الفوز باللقب الثالث والثاني على التوالي.

أنس جابر
مونديال 2022
مونديال قطر
كأس العالم
كأس العالم 2022
بطولة مبادلة العالمية للتنس
بطولة مبادلة للتنس
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©