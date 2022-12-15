كأس مبادلة للتنس تحتفي بتقاليد الصقارة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف القائمون على بطولة مبادلة العالمية للتنس، عن الكأس الرسمية الجديدة، والتي تحتفي بتراث الصقارة في دولة الإمارات وتُبرز التشابه بين أسرع أنواع الطيور من جهة وأفضل لاعبي التنس في العالم والذين يقطعون أرجاء الملعب بسرعات كبيرة.

وتمّ تصميم كأس البطولة التي تنطلق اليوم بمشاركة كوكبة من أفضل نجوم اللعبة، من قبل شركة لاسفيت، الشريك الرسمي للكأس، ويصوّر حركة جناح الصقر والتي تحاكي حركة لاعب التنس أثناء إرسال الكرة. كما يسلّط الضوء على إرث بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث تم حفر أسماء الفائزين السابقين منذ بداية المسيرة في عام 2009 على القاعدة، من آندي موراي ورافاييل نادال وونوفاك ديوكوفيتش، إلى كيفن أندرسون، وحامل اللقب الحالي أندريه روبليف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «يولي تصميم كأس هذا العام اهتماماً كبيراً بأدق التفاصيل، ويحتفي بصيد الصقور المتأصّلة في إرث الدولة وتاريخها، حيث يمارسها سكان المنطقة منذ 4 آلاف عام».

ومن جانبه، قال مارتن جالو، مصمم الجوائز لدى لاسفيت: «تحتفي كأس بطولة مبادلة العالمية للتنس 2022 بالرياضيين الفائزين وبالتراث الثقافي العربي الغني وتقاليد الصقارة، وذلك من خلال تسليط الضوء على أوجه التشابه بين الصقور بوصفها أسرع الطيور في العالم ونخبة العالم من لاعبي التنس، حيث يصوّر التصميم حركات أجنحة الصقر وهو ينطلق بقوة نحو السماء، بينما تعبّر الخطوط المنحوتة بإتقان عن حركة لاعب التنس أثناء الإرسال. وتختزل الكأس الحركات السريعة والرشيقة للصقور والرياضيين المحترفين في آن معاً».