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الرياضي

ريال مدريد يقتنص الموهبة البرازيلية الثالثة

ريال مدريد يقتنص الموهبة البرازيلية الثالثة
15 ديسمبر 2022 21:40

ساو باولو (أ ف ب) 
سينتقل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك فيليبي ابن الـ16 عامًا إلى صفوف ريال مدريد الاسباني في العام 2024، قادمًا من نادي بالميراس، وفق ما أعلن الناديان الخميس.
وقال النادي الملكي في بيان "توصل ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق، يسمح للاعب بالانضمام إلى ريال مدريد عندما يبلغ السن القانوني في يوليو 2024" عندما يصبح في سن الـ18.
وتابع "اإلى ذلك الحين، سيستمر إندريك في التدريب مع بالميراس. سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".
وأضاف النادي البرازيلي أن "شروط وقيمة الصفقة سرية"، فيما أشارت تقارير برازيلية أنها ستبلغ 70 مليون يورو (75 مليون دولار).
ونقل بطل البرازيل عن اللاعب قوله "حتى أصل إلى ريال مدريد، سأستمر في تكريس نفسي كما فعلت دائمًا لأقدم كل ما لدي لبالميراس: المزيد من الأهداف، المزيد من الانتصارات، المزيد من الألقاب والمزيد من السعادة لمشجعينا".
يتمتع إندريك بفنيّات مميزة وقوة بدنية استثنائية بالنسبة لعمره، بالاضافة الى السرعة وقدرة على التسديد بكلتا قدميه.
سيصبح بالتالي ثالث مراهق برازيلي مهاجم يوقع مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة وهو لا يزال قاصرًا، على أن ينضم إلى العملاق الإسباني بعد بلوغه 18 عامًا، امتثالا لقواعد الانتقالات الدولية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقع فينيسيوس جونيور، البالغ الآن 22 عامًا، مع ريال مدريد في 2017، قبل أن ينضم إلى النادي بعد عام، بينما وقّع رودريجو، البالغ 21 عامًا، على العقد في 2018 قبل أن يصل في العام التالي.

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