انطلاق النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي

الفجيرة (وام)

انطلقت فعاليات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة واسعة لملاك الخيل والإسطبلات من مختلف أنحاء العالم.

وشهد انطلاق البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقام البطولة على مدار 3 أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة بمشاركة 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية منها 13 خيلاً دولياً، تتنافس جميعها على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس وأفضل خيل في الفئة، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 4 ملايين درهم.

وأكد سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ودعم سموه للبطولة التي تهدف إلى الاهتمام بهذا الموروث الثقافي والإنساني الهام، وإبرازه عالميًا والتعريف بأصالة الخيل العربية وقيمتها المميزة في التراث العربي والإسلامي.

وقال إن استضافة الفجيرة للبطولة سنويًا تؤكد قدراتها الفنية والتنظيمية وإمكانياتها العالية في تنظيم مختلف أنواع المنافسات العالمية، التي تجتذب المهتمين وملاك الخيل لاستعراض أجمل وأنقى سلالات الخيول العربية على أرض الفجيرة.

وتتضمن منافسات إقامة 17 شوطاً على مدى أيام البطولة الثلاثة بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول، من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق.