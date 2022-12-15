20 ألف مشارك في ماراثون أدنوك أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الراعي الرئيسي للسباق، عن انضمام نخبة من العدائين العالميين إلى قائمة المشاركين في النسخة الرابعة للحدث الذي يقام السبت، لمسافات: الماراثون - ماراثون التتابع - 10 كم - 5 كم - 2.5 كم، بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة يزينون شوارع العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قرية السباق، والذي استضاف الإثيوبي أديلادلو مامو الفائز بماراثون إشبيلية لهذا العام، إضافة إلى الثنائي الكيني دانيال كيبيت الفائز بماراثون إسطنبول 2019، وديكسون تشومبا بطل ماراثون طوكيو لعامي 2015 و2018 والفائز بماراثون شيكاغو عام 2015. كما انضمت العداءة الأولمبية يونيس تشومبا إلى نخبة العداءات المشاركات، حيث تطمح لإضافة لقب ماراثون أدنوك أبوظبي إلى مجموعة ألقابها، التي تضم بطولة ماراثون بيروت 2017. وتواجه تشومبا منافسة قوية من البطلات المشاركات، ومن بينهن الإثيوبية ماري ديبابا، الحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، والكينية أنجيلا تانوي، الفائزة بماراثون أمستردام 2021.

وقال محمد أحمد الرميثي رئيس قسم الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياض: «رسّخ ماراثون أدنوك أبوظبي مكانته كفعالية رياضية أساسية في الأجندة السنوية الدولية. وتشهد النسخة الرابعة من الفعالية إطلاق مسار جديد يمر بعددٍ من أبرز معالم أبوظبي، كما يجتذب ماراثون أدنوك أبوظبي 20 ألف مشارك هذا العام، ما يدل على مكانة واسم الماراثون على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الرميثي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتوفير تجربة ناجحة لجميع المشاركين على اختلاف مستوياتهم بدءاً من المشاركين النخبة، ووصولاً إلى المشاركين في مختلف مسافات السباقات المجتمعية التي تم توفيرها بغض النظر عن مستويات اللياقة البدينة، متمنياً لجميع المشاركين من خارج الإمارات طيب الإقامة، والتوفيق للجميع.

واختتم:«يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تقديم المبادرات والفعاليات والبرامج الداعمة لكافة فئات المجتمع من أجل تحقيق مشاركتهم وتواصلهم الرياضي وانعكاسه الإيجابي في تحسين اللياقة البدنية وتعزيز نمط الحياة اليومية الجميع، بما يسهم في سعادة ورفاهية المجتمع».

وتفتح قرية ماراثون أدنوك أبوظبي أبوابها لتقديم مجموعة من الفعاليات الترفيهية لجميع أفراد العائلة، بما فيها جلسات التحضير من فيتنس فيرست والعروض المتنوعة كلّ ساعة والموسيقى الحية، فضلاً عن تشكيلة من أشهى المأكولات التي تقدّمها عربات الطعام.

كما يُقدّم ركن «ذا ديلي مايل» تحديات للزوار لمدة 15 دقيقة على جهاز المشي وعجلة الجري الدوارة ولوح الركض المجهد. ويمكن لعشاق اللياقة البدنية اختبار مهاراتهم في تحدي ركوب الدراجات، حيث يتطلب فوزهم بالجوائز القيادة بأسرع ما يمكن والحفاظ على سرعتهم. ويحضر فلاح تميمة الماراثون، في القرية بينما يواصل جولاته في أرجاء الإمارة للتعريف بالسباق السنوي.

مسافات السباق



42.125 كم

21.1 كم ماراثون التتابع

10 كيلومترات

5 كيلومترات

2.5 كيلومتر



عروض جوية

يشهد السباق عروضاً جوية مذهلة لفريق «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية»، حيث سيحلّق فوق مسار ماراثون أدنوك أبوظبي ويقدم عروضاً بهلوانية لافتة ويزين السماء بتشكيلات دخانية بألوان الأخضر والأبيض والأسود والأحمر، ليحظى المتفرجون بتجربة مميزة وممتعة.

26

سيتمّ تخصيص 26 كأساً للمراكز الأولى والثانية والثالثة من سباقات الماراثون، بينما سيكون 24 كأساً من نصيب موظفي أدنوك، إلى جانب 30 جائزة أخرى للشركاء والجهات الراعية.