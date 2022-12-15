نادال وشفيونتيك «بطلا العالم»

باريس (أ ف ب)

اختير الإسباني رافايل نادال والبولندية إيجا شفيونتيك بطلَين للعالم، من قبل الاتحاد الدولي لكرة المضرب، بعد موسم حصد فيه كل منهما لقبين من أصل البطولات الأربع الكبرى.

نجح نادال في إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثم أضاف لقبه الرابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، مما رفع إجمالي عدد ألقابه إلى 22 في الجراند سلام وهو رقم قياسي عند الرجال.

بدورها، حققت شفيونتيك التي انتزعت المركز الأول على في التصنيف العالمي في مارس الماضي، بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي، لقب رولان جاروس للمرة الثانية ومن ثم تُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وقال نادال "36 عامًا" "أنا سعيد جداً لاختياري بطلاً للعالم من قبل الاتحاد الدولي للمرة الخامسة".

وأضاف: "عندما فزت بالجائزة لأول مرة في عام 2008، لم أكن أتوقع الاستمرار في اللعب بهذا المستوى العالي بعد 14 عامًا".

كما وصل نادال إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون لكنه اضطر للانسحاب قبل مواجهة الأسترالي نيك كيريوس، بسبب إصابة في عضلات البطن.

وفاز الأميركي راجيف رام والبريطاني جو سالزبوري للمرة الأولى بجائزة بطل العالم لزوجي الرجال، بعد فوزهما باللقب الثالث في البطولات الأربع الكبرى معًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثم فوزهما بلقب نهائيات الـ "أيه تي بي" لأول مرة في نوفمبر.

وفازت باربورا كرايتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بجائزة زوجي السيدات للمرة الثالثة. فاز الثنائي التشيكي بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وهي بطولة استراليا المفتوحة، ويمبلدون وفلاشينج ميدوز.