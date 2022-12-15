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«تنس» على مسافة 20 متراً في حلبة الفورمولا-1

«تنس» على مسافة 20 متراً في حلبة الفورمولا-1
15 ديسمبر 2022 19:48

 
أبوظبي (الاتحاد)
شارك نجوم التنس المشاركون في بطولة مبادلة العالمية للتنس بتحدي التسديد على العارضة بكرة التنس، حيث انضم سبعة لاعبين من النجوم المشاركين في البطولة في التحدي قبل انطلاق البطولة في مجمّع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.
وشهد التحدي أجواء تنافسية حافلة بالمتعة، ولا سيما مع مشاركة كاسبر رود وستيفانوس تسيتسيباس وكاميرون نوري وأندري روبليف وبورنا كوريتش، بالإضافة إلى اللاعبتين أُنس جابر وإيما رادوكانو.
واحتضنت حلبة مرسى ياس، فعاليات التحدي، حيث حصل كل لاعب من اللاعبين السبعة على خمس محاولات لإصابة عوارض المرمى بكرات التنس من مسافة نحو 20 متراً. وسجل التحدي منافسات حماسية بين اللاعبين الذين سددوا العديد من الضربات المذهلة وأظهروا مستويات متفاوتة ليتمكن بورنا كوريتش من إصابة العارضة مرتين، فيما انفرد ستيفانوس تسيتسيباس بإصابة الهدف باستخدام كرة القدم.
بعد ذلك، حاول اللاعبون تسديد الرميات على العارضة باستخدام كرة القدم، حيث انضم اليهم لاعبا نادي الجزيرة علي المعماري وعبدالله فدعق، حيث قاما باستعراض مهاراتهما في إصابة العارضة باستخدام كرة القدم أمام نجوم التنس. 

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