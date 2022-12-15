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الرياضي

فريق الإمارات القابضة النسائي للدراجات يستعد للموسم الجديد من إيطاليا

فريق الإمارات القابضة النسائي للدراجات يستعد للموسم الجديد من إيطاليا
15 ديسمبر 2022 19:46

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في دولة الإمارات، رسميًا عن بدء معسكره التدريبي في توسكانا بإيطاليا، بمشاركة 16 لاعبة من تسع جنسيات مختلفة.
وقالت ميليسا مونكادا، قائدة الفريق: «خلال موسم 2023، ستشارك لاعبات الفريق في جولات رئيسية مثل تور دي فرانس، جيرو دي إيطاليا، ولا فويلتا، بالإضافة إلى سباقات كلاسيكية أخرى كروبيكس باريس، تور أوف فلانديرز، ولافليش والون، كما ويسعدنا أيضًا الكشف عن مجموعة الدراجات الجديدة الخاصة بنا المصنعة من قبل كولناجو للدراجات الهوائية لعام 2023».
وتابعت ميليسا قائلة: «يدفعنا شغفنا بركوب الدراجات إلى السعي للتميز ويحفز طموحنا في أن نصبح أفضل فريق لركوب الدراجات للسيدات على مستوى العالم. ومن خلال برنامج التحفيز المجتمعي، يحرص فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية أيضًا على أن يكون قدوة ملهمة للجماهير والنساء في دولة الإمارات بشكل خاص وحول العالم بشكل عام. كما نعتبر أن رعاية المواهب وتوفير الفرص هو جزء لا يتجزأ من مهمتنا، ونفخر بانضمام ثلاث هاويات إماراتيات يافعات، إلى الفريق الأساسي لمشاركة التجربة التدريبية خلال هذا المعسكر التدريبي في توسكانا»
ويتضمن التشكيل الرسمي للفريق فية الصايغ (الإمارات)، ألينا أمياليوسيك (بيلاروسيا)، أوليفيا باريل (كندا)، مارتا باستيانيلي (إيطاليا)، صوفيا بيرتيزولو (إيطاليا)، يوجينيا بوجاك (سلوفاكيا)، كيارا كونسوني (إيطاليا)، إليونورا جاسباريني (إيطاليا)، ميكايلا هارفي (نيوزيلندا)، إليزابيث هولدن (بريطانيا العظمى)، ألينا إيفانتشينكو (روسيا)، كارولينا كوميجا (بولندا)، إريكا ماجنالدي (إيطاليا)، سيلفيا بيرسيكو (إيطاليا)، لورا توماسي (إيطاليا)، وآنا تريفيزي (إيطاليا). 

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