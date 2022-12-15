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الرياضي

قمة منتظرة بين الوحدة والعين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

قمة منتظرة بين الوحدة والعين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
15 ديسمبر 2022 19:30


معتصم عبدالله (دبي)

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تكمل مواجهتا خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، والوحدة والعين على استاد آل نهيان، مساء الغد في ختام إياب الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عقد المتأهلين إلى «المربع الذهبي» للبطولة الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، في الطريق إلى النهائي لحسم اللقب الذي يقام من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.
ويعول خورفكان في المواجهة أمام ضيفه الشارقة على تعويض نتيجة خسارة مباراة الذهاب 0-1، بعدما نجح في الدور الأول في تعويض خسارته في الذهاب أمام الوصل 2-3، بالفوز 4-0 إياباً على ملعب الوصل، بيد أن مهمة أصحاب الأرض لن تكون سهلة أمام «الملك» الذي خسر مباراة واحدة في آخر 10 مواجهات في «كأس الرابطة».
ويطمح «النسور» إلى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى، في الوقت الذي يبحث فيه «الملك» التأهل الثالث بعد موسمي 2013- 2014,2014- 2015.
وتتجه الأنظار في السابعة والنصف مساءً صوب استاد آل نهيان الذي يحتضن كلاسيكو الوحدة والعين في قمة مرتقبة تضاعف أهميتها نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب بملعب العين، والتي تجعل كل الاحتمالات مفتوحة لحجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى نصف النهائي.
وستكون مباراة القمة المرتقبة الـ 13 في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث يتفوق «الزعيم» برصيد 5 انتصارات مقابل 4 للعنابي، فيما حسم التعادل 3 مواجهات آخرها التعادل السلبي في ذهاب ربع النهائي، وتبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين، حيث يطارد «أصحاب الأرض» التأهل التاسع للدور نصف النهائي، فيما يرغب الضيوف في بلوغ الدور ذاته للمرة السادسة.

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