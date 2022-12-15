تركمانستانية تتصدر «دولية الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

تصدرت التركمانستانية أوفيسديور جيمال منافسات اليوم السادس من بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتزامن مع كأس الشارقة الدولية للناشئين بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة، حيث جاءت صدارة أوفيسديور بعد الفوز على ويم بريك لتحصد العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط في 7 جولات، وتقترب من لقب البطولة.

وعلى مستوى نتائج لاعباتنا، نجحت عائشة سيف في الفوز على الروسية ماريا ياجوتين والبالغ تصنيفها 1802 نقطة، وفازت عائشة محمد المعيني على بشرى الشعيبي بطلة الأردن، في واحدة من مفاجآت البطولة، كما تعادلت اللاعبة عنود عيسى مع القطرية غادة الخليفي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة أيضاً.