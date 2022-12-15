هيرنانديز يهدي إسطبلات العين لقب «التسعيرة» للقدرة

محمد حسن (دبي)

أهدى الفارس الأوروجوياني والتر هيرنانديز، إسطبلات العين لقب سباق مدينة دبي الدولية للقدرة «التسعيرة» للقدرة لمسافة 101 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم بمدينة دبي للقدرة بسيح السلم بمشاركة 126 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.

وأقيم السباق بنظام «التسعيرة» حيث بلغت تسعيرة الخيل صاحب المركز الأول 1.5 مليون درهم، ومليون درهم للثاني، و500 ألف درهم لبقية الخيول، التي تكمل السباق في حال رغبة اللجنة المنظمة شراء الخيل.

وتمكن بطل السباق هيرنانديز على صهوة «روميرو» من خطف اللقب في الأمتار الأخيرة بتفوقه على المتصدرة الفرنسية إليس فابر على صهوة «أر أو جنريلا» لإسطبلات ركنا، والتي بدأت تحتفل بالفوز لتفاجأ بدخول الفارس هيرنانديز لخط النهاية قبلها.

وسجل البطل زمناً قدره 3:31:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.70 كلم/ ساعة، فيما حققت الوصيفة 3:31:12 ساعة، وجاء في المركز الثالث أحمد علي الشامسي على صهوة «سواوليبيسا» لإسطبلات ماس بزمن وقدره 3:32:08 ساعة.

وعقب ختام السباق قام اللواء دكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج بطل السباق والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وفضلاً عن الكؤوس خصصت جوائز مالية للفرسان الفائزين، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.







أبطال السباق

الأول: والتر هيرنانديز «العين»

الثاني: إليس فابر «ركنا»

الثالث: أحمد الشامسي «ماس»

الرابع: بابو سينج «العين»

الخامس: بيهاب سينج «البواسل»

