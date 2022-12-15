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الرياضي

«كاس» تؤجل قضية فيتوريا ضد النصر

«كاس» تؤجل قضية فيتوريا ضد النصر
15 ديسمبر 2022 16:22

الرياض (د ب أ)

كشف القانوني الرياضي السعودي أحمد الشيخي، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» قررت «تأجيل قرارها النهائي مرة أخرى في قضية المدرب روي فيتوريا وفريق عمله ونادي النصر السعودي، والتي يطالب فيها بمبلغ 18 مليون ريال».
أوضح الشيخي في تصريحات نشرتها الصحف السعودية:«هذا التأجيل لصالح نادي النصر من ناحية أن القضية ستخرج من الفترة الشتوية الحالية، وسيتبقى على النادي تسديد مستحقات البرازيلي جوليانو دي باولا فقط، ليتمكن من رفع منع التسجيل».
وكان البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاد النصر لمدة موسم واحد، تقدم بشكوى رسمية ضد النادي السعودي للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي بعد رحيله عن الفريق.
كما حصل اللاعب البرازيلي جوليانو سابقًا على حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النصر، يقضي بحصوله على مستحقاته والبالغة 5. 4 مليون يورو، أي ما يعادل «20 مليونا و400 ألف ريال»، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.
ولعب جوليانو في صفوف النصر في الفترة ما بين 2018 و2020، ويلعب حالياً مع كورينثيانز البرازيلي.
ويحتل النصر حالياً وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف فريق الشباب متصدر المسابقة.
ويستعد النصر لاستئناف مبارياته بالدوري السعودي غدًا الجمعة بمواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة غرب السعودية.

نادي النصر السعودي
روي فيتوريا
الدوري السعودي للمحترفين
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