الإعلام العالمي يتغزل في «أسود الأطلس»

الدوحة(د ب أ)

رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، عقب الخسارة صفر / 2 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي للمسابقة، إلا أن المنتخب المغربي تلقى إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس.

وكان منتخب المغرب، الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم، يطمح لمواصلة مسيرته الخيالية في المونديال القطري، والصعود للمباراة النهائية في البطولة، لكن خبرة المنتخب الفرنسي حسمت الأمور لصالحه، ليواجه الأرجنتين في النهائي يوم الأحد القادم على ملعب (لوسيل).

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن نجوم منتخب "أسود الأطلس"، لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد.

أضافت الصحيفة أن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك في بلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدا من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

أما شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية فأوضحت في تقريرها عن المباراة أن منتخب المغرب، الذي حقق انتصارين تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري، لم يتأثر بالهدف المبكر الذي مني به مرماه في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز.

أضافت الشبكة أن المنتخب المغربي وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد، وقاتل نجومه ببسالة، رغم الظروف المعاكسة التي تعرض لها الفريق في ظل إجراء مديره الفني وليد الركراكي تبديلين اضطراريين قبل انطلاق الشوط الثاني.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب.

أوضحت الصحيفة أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل والأقوى في معظم فترات اللقاء، فيما تعرض المنتخب الفرنسي للعديد من الأوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ نجومه على الكرة خلال اللقاء سوى 39% فقط.

وواصلت الصحيفة حديثها عن المنتخب المغربي قائلة: "يا له من كأس عالم قدمه لنا هذا الفريق. لقد حقق مجداً حتى حينما تعرض لتلك الخسارة".

في المقابل، عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان للمغرب".

أشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن منتخبي فرنسا والأرجنتين سوف يبحثان عن اللقب الثالث في كأس العالم، لكن أفضل قصة في المونديال كتبها المنتخب الأفريقي.

من ناحيتها، كتبت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن حلم المغرب توقف عند نصف نهائي كأس العالم في قطر ضد فرنسا، حيث أوضحت أن "فريق المدرب وليد الركراكي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة، لكنه وصل إلى هدف تاريخي ببلوغ المربع الذهبي".

وتطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية للحديث عن وليد الركراكي، حيث أشارت إلى أنه رغم الهزيمة وخيبة الأمل التي كانت واضحة في وجه وإيماءات المدرب المغربي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لكنه دخل تاريخ المونديال، بعدما قاد فريقه ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يظهر في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

أما شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فأبرزت لقطة "سجود" لاعبي منتخب المغرب عقب انتهاء المواجهة ضد فرنسا، مضيفة أن بطل العالم استغل الفرص التي حصل عليها لهز الشباك وترجمها لهدفين، فيما امتلك منتخب أسود الأطلس الكرة وصنع العديد من الهجمات، لكنه تعذر عليه العودة وإحراز التعديل.

من جانبها، ألقت شبكة "روسيا اليوم" الضوء على الجماهير المغربية التي احتشدت في مدرجات ملعب البيت، الذي استضاف اللقاء، حيث أوضحت أنها أبهرت الجميع بتشجيعها الفريق بحماس كبير تحت أنظار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر المواجهة لمؤازرة منتخب بلاده.