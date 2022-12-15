الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدراجات يستعد لـ «عربية الدراجات» في الفجيرة

الدراجات يستعد لـ «عربية الدراجات» في الفجيرة
15 ديسمبر 2022 15:15

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
فريق الوثبة يحتفى بإنجاز بطولة العالم للسبارتن

يواصل المنتخب الوطني للدراجات معسكره الداخلي في الفجيرة لخوض منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات التي تبدأ منافساتها الأحد المقبل بمشاركة 17 دولة وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري، ويبحث منتخبنا الوطني للحصول على نقاط إضافية من أجل الصعود إلى أولمبياد باريس 2024.
ويضم معسكر المنتخب الوطني كلاً من كابتن الفريق يوسف ميرزا، ويتواجد أعضاء المنتخب أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله جاسم، علي الحساني وشريف عبدالله مساعد مدرب.
وزار الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي معسكر المنتخب في الفجيرة، واطمئن على آخر الاستعدادات وحرص على الحديث مع كافة الدراجين قبل المشاركة المرتقبة في البطولة العربية.
وأشاد الدوخي بالتزام اللاعبين في التدريبات، وتوجه إليهم بالشكر على ما يقومون به والتي كان لها طيب الأثر في المنافسات الخارجية طوال العامين الماضين، وكان سبباً في وصول الإمارات لبطولة العالم في أستراليا رسمياً لأول مرة.
من جانبه، أكد يوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني، استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية حيث حرصوا طوال الفترة الماضية على التدريب بشكل يومي في معسكره قبل انطلاق البطولة العربية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وهي الهدف الرئيسي للمنتخب وهو الحصول على مزيد من النقاط خلال العام الحالي، وهو ما يقوم به اتحاد الدراجات حالياً وهو الحرص على مشاركة المنتخب في مختلف البطولات الخارجية.

منتخب الدراجات
اتحاد الدراجات
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©