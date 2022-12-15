الدراجات يستعد لـ «عربية الدراجات» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

يواصل المنتخب الوطني للدراجات معسكره الداخلي في الفجيرة لخوض منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات التي تبدأ منافساتها الأحد المقبل بمشاركة 17 دولة وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري، ويبحث منتخبنا الوطني للحصول على نقاط إضافية من أجل الصعود إلى أولمبياد باريس 2024.

ويضم معسكر المنتخب الوطني كلاً من كابتن الفريق يوسف ميرزا، ويتواجد أعضاء المنتخب أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله جاسم، علي الحساني وشريف عبدالله مساعد مدرب.

وزار الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي معسكر المنتخب في الفجيرة، واطمئن على آخر الاستعدادات وحرص على الحديث مع كافة الدراجين قبل المشاركة المرتقبة في البطولة العربية.

وأشاد الدوخي بالتزام اللاعبين في التدريبات، وتوجه إليهم بالشكر على ما يقومون به والتي كان لها طيب الأثر في المنافسات الخارجية طوال العامين الماضين، وكان سبباً في وصول الإمارات لبطولة العالم في أستراليا رسمياً لأول مرة.

من جانبه، أكد يوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني، استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية حيث حرصوا طوال الفترة الماضية على التدريب بشكل يومي في معسكره قبل انطلاق البطولة العربية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وهي الهدف الرئيسي للمنتخب وهو الحصول على مزيد من النقاط خلال العام الحالي، وهو ما يقوم به اتحاد الدراجات حالياً وهو الحرص على مشاركة المنتخب في مختلف البطولات الخارجية.