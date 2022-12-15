مواجهة مرتقبة بين أوريجي وصلاح في ختام «سوبر دبي»



معتصم عبدالله (دبي)

تشهد المباراة المنتظرة بين ميلان الإيطالي ونظيره ليفربول الإنجليزي في السابعة والنصف مساء الغد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، مواجهة خاصة تجمع البلجيكي ديفوك أوريجي المهاجم الحالي للروسونيري أمام «أصدقاء الأمس» في ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو.

وانتقل أوريجي يوليو الماضي إلى ميلان بعد إمضائه عقداً يمتد حتى يونيو 2026، عقب انتهاء عقده مع ليفربول، حيث توج مع «الريدز» بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وتبدو المفارقة في تسجيل أوريجي آخر هدف في المواجهات الرسمية بين الفريقين في ديسمبر 2021 ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز ليفربول 2-1 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

وستكون المباراة المنتظرة الودية الأولى التي تجمع «الريدز» و«الروسونيري» منذ 2016، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0 سجلهما ديفوك أوريجي وروبرتو فيرمينو.

ويبحث ميلان وليفربول في المواجهة المرتقبة عن الفوز الأول في بطولة «كأس سوبر دبي» التي توج بلقبها أرسنال الإنجليزي برصيد 8 نقاط من مباراتين، بعدما شهدت المباريات الثلاث الماضية في البطولة فوز أرسنال على ليون 3-0، وفوز ليون على ليفربول 3-1 في الثانية، فيما خسر ميلان أمام أرسنال 1-2 في ثالث مباريات البطولة.

وتوفر المشاركة في «كأس سوبر دبي»، التي تتزامن مع معسكرات الأندية الأوروبية في دبي في ظل توقف المنافسات الأوروبية بداعي إقامة نهائيات كأس العالم 2022، فرصة مثالية لاستكمال الإعداد والتحضيرات خلال التوقف الحالي للمنافسات الأوروبية.