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«زوارق أبوظبي» تتحفز لحسم لقب مونديال الفورمولا1

«زوارق أبوظبي» تتحفز لحسم لقب مونديال الفورمولا1
15 ديسمبر 2022 14:45

علي معالي (الشارقة)
يدخل فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم، تحدياً مهماً عبر السباق الرئيسي الأول للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة في الشارقة على بحيرة خالد، والتي تشتد خلالها المنافسة رغم الصدارة التي يحتلها زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي برصيد 64 نقطة، وخلفه ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي برصيد 55 نقطة، إلا أن السباق الختامي الثاني للجولة المقرر الأحد سيلعب دوراً كبيراً في حسم اللقب، خصوصاً وأن زورق 1 السويدي بقيادة جوناس آندرسون صاحب المركز الثالث حالياً برصيد 46 نقطة وحامل اللقب، لديه بصيص من الأمل بالإضافة لفرصة ضئيلة لصاحب المركز الرابع من فريق الشارقة على زورق 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 34 نقطة.
ويمثل السباق الفرصة الأخيرة لتعزيز منافسة الرباعي على اللقب، حيث تحسم نهاية هذا اليوم شكل المنافسة، وإما أن تصبح ثنائية بين أفراد الفريق الواحد في اليوم الأخير، أو دخول أصحاب المركزين الثالث والرابع واتساع رقعة المنافسة قبل اليوم الأخير.
وخلال الجولات الماضية من البطولة، كان فريق أبوظبي هو الوحيد الذي لم يغب عن منصة التتويج، حيث حل شون في المركز الأول في جولة الافتتاح في فرنسا وحل القمزي ثانياً، وفي الجولة الثانية استمر شون في إحراز المركز الأول وبينما حل القمزي سادساً، وفي الجولة الثالثة التي شهدت إقامة سباقين معاً حل القمزي ثانياً وشون ثالثاً عبر السباق الأول، واستمر التفوق في السباق الثاني بالمركز الأول للقمزي والثالث لشون.
ويشارك في سباق اليوم 18 زورقاً وبواقع 9 فرق و10جنسيات هي الإمارات، فرنسا، البرتغال، بريطانيا، فنلندا، أميركا، هولندا، بولندا، إيطاليا والسويد.
ويقام السباق على مسار مشابه للمسار الذي تقام من خلاله الجولة هنا على بحيرة خالد، حيث يبلغ طول مسار السباق اليوم 2057 متراً على امتداد خمسة بوابات هوائية، حيث تبلغ المسافة بين البوابتين رقم 2 و3 نحو 585 متراً، وأيضاً المسافة بين البوابتين رقم 3 و4 بطول 537 متراً، وبالتالي يفصح مسار الشارقة عن نفسه كأحد المسارات الطويلة هذا الموسم في المسابقة، وهو ما يجعل فرصة التجاوز مطروحة وبقوة بين الزوارق المشاركة وبين زوارق المقدمة بتحديد أكبر، وسيكون هناك مجال أيضاً للسرعات العالية مع المسافات الشاسعة في المسار اليوم.
من جانبه، كشف جمعة القبيسي راديو مان ثاني القمزي ورفيقه الدائم في الفريق طوال 20 موسماً، عن صعوبة المهمة اليوم التي يخوضها «القرش الأبيض» وقال:«القمزي اقترب كثيراً من معانقة اللقب أكثر من مرة هنا أشهرها في 2018، عندما تعطل قبل النهاية وفي منتصف السباق بعد أن كان قريباً جداً، وأيضاً في 2009 عندما كان الفارق ضئيلاً بينه وبين حامل اللقب وقتها جيدو كابليني، في هذا الموسم يعيد التاريخ نفسه مع القمزي، وهذه المرة نريد وقفة وابتسامة من الحظ الذي كان عابساً أمام القمزي في تلك المواسم».

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