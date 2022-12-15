طيران الإمارات وميلان يجددان الشراكة 4 سنوات

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات ونادي «إيه سي ميلان» الإيطالي اليوم، عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد لأربعة مواسم أخرى، وسوف تستمر طيران الإمارات كناقلة رسمية وشريك رئيسي للروسونيري في علاقة ناجحة تعود إلى أكثر من 15 عاماً.

وبمناسبة تجديد الشراكة، زار فريق «إيه سي ميلان» المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات في دبي، حيث يقيم «الروسونيري» حالياً معسكراً تدريبياً وشاركوا أيضاً في كأس سوبر دبي.

وخلال الزيارة، التقى المدرب ستيفانو بيولي وأعضاء من الفريق الأول للرجال وإداريون وممثلون عن المجموعة المالكة للنادي، مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة للاحتفال بتمديد الشراكة، ووضع رؤية مشتركة لمزيد من التعاون في المستقبل.

وسوف يستمر شعار طيران الإمارات الشهير Fly Better في الظهور بشكل بارز على أطقم تدريب فريق «إيه سي ميلان» الأول للرجال وعلى قمصان اللعب في جميع المباريات الموسمية للنادي. كما ستظهر العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان الناشئين في جميع أكاديميات «إيه سي ميلان» الوطنية والدولية حول العالم بهدف مشاركة القيم الإيجابية لكرة القدم من خلال مبادرات أكاديميات النادي.

وبالإضافة إلى رعاية طيران الإمارات لقميص النادي، سيستمر عرض العلامة التجارية المميزة لطيران الإمارات، بموجب الاتفاقية في ملعب سان سيرو، وكذلك في أجنحة الضيافة وحجز التذاكر وحقوق تسويقية أخرى.

وكانت طيران الإمارات قد وقعت أول اتفاقية رعاية مع «إيه سي ميلان» في سبتمبر 2007، وفي العام التالي، تم رفع العلاقة إلى الراعي الرسمي الرئيسي. وأبرمت صفقة رعاية القميص خلال موسم 2010/ 2011، لتربط بين طيران الإمارات مع الملايين من مشجعي الروسونيري في جميع أنحاء العالم.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان «إيه سي ميلان» في 590 مباراة رسمية، سجل خلالها اللاعبون الذين يضعون شعار الناقلة 967 هدفاً.

وتؤكد شراكة «إيه سي ميلان» مع طيران الإمارات على التزام النادي بتعزيز وجوده الفعلي في منطقة الشرق الأوسط التي يحظى فيها «الروسونيري» بدعم أكثر من 2.5 مليون معجب متحمس. وكدليل على التزامه تجاه المنطقة، يخطط «إيه سي ميلان» لافتتاح مكتب في دبي سيكون بمثابة قاعدة للنادي لمواصلة تطوير استراتيجيته التجارية والتواصلية في الشرق الأوسط. وسوف تُعلن التفاصيل حول المكتب الجديد في المستقبل القريب.