البطل وتوأمه في «جولف رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

يدافع الدنماركي نيكولاي هوجارد عن لقبه في بطولة رأس الخيمة، عندما تعود البطولة إلى نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة في الفترة من 2 - 5 فبراير 2023.

وسينضم إلى نيكولاي في الملعب شقيقه التوأم راسموس الفائز ثلاث مرات في جولة دي بي ورلد، بالإضافة إلى مواطنهم توماس بيورن الذي قاد الفريق الأوروبي للفوز الشهير بكأس رايدر في الملعب الوطني للجولف في 2018.

ومن المقرر أيضاً أن يعود إلى نادي الحمرا للجولف النيوزلندي ريان فوكس، الذي فاز بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك كجزء من بطولتين أقيمتا هناك مطلع العام الجاري. استمتع اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بموسم خيالي في 2022، تضمنت تحقيقه لقبين، وأربع مرات وصافة، وأربع مرات ضمن المراكز العشر الأولى، ليحتل المركز الثاني بعد روري ماكلروي في تصنيف جولة دي بي ورلد بالشراكة مع رولكس.

ستكون هذه البطولة الأخيرة من سلسلة أحداث «الشرق الأوسط سوينج»، التي تقام في الدولة في بداية العام المقبل، بعد بطولة هيرو كاب، التي تقام بنظام الفرق الجديد، وبطولتي أبوظبي إتش إس بي سي، ودبي ديزرت كلاسيك، وهما أول حدثين من سلسلة رولكس لموسم 2023.

قال هوجارد: «من الجيد دائماً أن تتاح لي الفرصة للدفاع عن اللقب، وتطلع للعودة إلى نادي الحمرا العام المقبل، لقد كانت منافسة قوية في اليوم الأخير مع جوردان، لذا فإن الرد بالطريقة التي قمت بها في الحفر التسع الأخيرة والفوز بأربع ضربات كان مرضياً حقاً.»

وأضاف: «إنه مكان رائع والملعب يناسب عيني حقاً، لذا آمل أن أتسلح ببعض الذكريات الجيدة وأقدم أسبوعاً آخر قوياً، ستكون نهاية رائعة لسلسلة الأحداث التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.»

يتمتع نادي الحمرا للجولف بتاريخ مزدهر في استضافة منافسات الجولف العالمية، بداية من عام 2016 عندما استضاف لأول مرة تحدي رأس الخيمة للجولف في جولة التحدي الأوروبية لمدة عامين، تلاه النهائي الكبير لجولة التحدي عام 2018.