الظالعي يمثل آسيا في «دولي الرجبي»

رضا سليم (دبي)

اختارت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي للرجبي التي عقدت بتقنية الاتصال المرئي، قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة ليكون العضو الممثل لقارة آسيا في الاتحاد الدولي، وحضر الاجتماع 60 مندوباً يمثلون 35 اتحاداً محلياً في آسيا، ونال قيس تصويت 95% من الأصوات لتولي المنصب الدولي الجديد، ليجمع بين رئاسة الاتحاد الآسيوي والعضوية الدولية.

وناقش الاجتماع أيضاً بطولة آسيا للرجبي الكبرى الجديدة التي ستنطلق في الربع الأول من عام 2024، كما تمت مناقشة حول دورة الألعاب الآسيوية المؤجلة من 2022 إلى 2023، وقرر الاجتماع تعيين السنغافوري تيرينس كو نائباً لرئيس آسيا للرجبي.