40 قارباً في ثانية جولات التجديف بدبي



دبي (الاتحاد)

يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي الحالي.

ويعد السباق محطة مهمة وختام سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما في طريق التأهل للمشاركة في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية سباق النسخة السادسة والعشرون من كأس آل مكتوم والتي تجمع افضل القوارب التي تحتل المراكز الأولى في الترتيب العام للبطولة.

وكانت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما التي جرت شهر أكتوبر الماضي قد شهدت فوز طاقم القارب (العاصفة) بالمركز الأول في الشوط المحلي بينما حصد لقب شوط (الفئة المفتوحة) قارب مملكة البحرين (كي إتش كي)

ويجمع السباق المرتقب ما يصل الى 40 قاربا سوف تتنافس على شوطين إثنين الأول للفئة المحلية التي تشهد صراعا ساخنا بين كبار النواخذة والملاك والثاني الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الشركات والمؤسسات وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.