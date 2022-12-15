الشارقة وشباب الأهلي.. صدام القمة في دوري اليد



رضا سليم (دبي)

يدخل دوري أقوياء اليد المحطة الأخيرة من الدور التمهيدي التي تحدد ترتيب الفرق، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب ترتيب كل فريق في الجدول حيث يلتقي الجمعة الشارقة المتصدر مع شباب الأهلي الوصيف في موقعة صعبة على الفريقين خاصة أن الفارق بينهما نقطتين فقط، حيث تصدر الملك الشرقاوي الذي يستضيف المباراة بصالته جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات متتالية، يليه الفرسان برصيد 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي حالة فوز الشارقة سيكون قد حقق أول أرقامه القياسية هذا الموسم بالفوز بجميع المباريات دون تعادل او خسارة بينما فوز الفرسان سيكسر انتصارات الملك ويتساوى معه في النقاط إلا أن فارق الأهداف الكبير يمنح الملك الصدارة.

ويلتقي فريقا النصر مع مليحة بصالة الوصل وهي المباراة التي تم نقلها لظروف كأس سوبر دبي لكرة القدم، وهي المواجهة التي يبحث فيها العميد عن فوز يبعده على المراكز الأخيرة خاصة أنه يحتل المركز السابع وقبل الأخير برصيد 8 نقاط ويسبقه في الترتيب مليحة برصيد 9 نقاط.

وتستكمل الجولة يعد غد بمواجهتين حيث يلتقي العين مع دبا الحصن بصالة البنفسج والوصل مع الجزيرة بصالة الإمبراطور وكلا المباراتين تحددان الترتيب النهائي للجدول في نهاية الدور التمهيدي وبعدها سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور نصف النهائي، الأولى تضم أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس والسابع والثانية تضم الثاني والرابع والسادس والثامن.