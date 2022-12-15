الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة وشباب الأهلي.. صدام القمة في دوري اليد

الشارقة وشباب الأهلي.. صدام القمة في دوري اليد
15 ديسمبر 2022 11:37


رضا سليم (دبي)
يدخل دوري أقوياء اليد المحطة الأخيرة من الدور التمهيدي التي تحدد ترتيب الفرق، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب ترتيب كل فريق في الجدول حيث يلتقي الجمعة الشارقة المتصدر مع شباب الأهلي الوصيف في موقعة صعبة على الفريقين خاصة أن الفارق بينهما نقطتين فقط، حيث تصدر الملك الشرقاوي الذي يستضيف المباراة بصالته جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات متتالية، يليه الفرسان برصيد 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.
وفي حالة فوز الشارقة سيكون قد حقق أول أرقامه القياسية هذا الموسم بالفوز بجميع المباريات دون تعادل او خسارة بينما فوز الفرسان سيكسر انتصارات الملك ويتساوى معه في النقاط إلا أن فارق الأهداف الكبير يمنح الملك الصدارة.
ويلتقي فريقا النصر مع مليحة بصالة الوصل وهي المباراة التي تم نقلها لظروف كأس سوبر دبي لكرة القدم، وهي المواجهة التي يبحث فيها العميد عن فوز يبعده على المراكز الأخيرة خاصة أنه يحتل المركز السابع وقبل الأخير برصيد 8 نقاط ويسبقه في الترتيب مليحة برصيد 9 نقاط.
وتستكمل الجولة يعد غد بمواجهتين حيث يلتقي العين مع دبا الحصن بصالة البنفسج والوصل مع الجزيرة بصالة الإمبراطور وكلا المباراتين تحددان الترتيب النهائي للجدول في نهاية الدور التمهيدي وبعدها سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور نصف النهائي، الأولى تضم أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس والسابع والثانية تضم الثاني والرابع والسادس والثامن.

أخبار ذات صلة
فارق الهدف يُشعل دوري اليد
العين والجزيرة يتعادلان في «أقوياء اليد»
دوري اليد
كرة اليد
اتحاد اليد
فريق الشارقة لكرة اليد
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©