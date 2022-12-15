أبوظبي وغنتوت إلى نهائي «دولية الإمارات للبولو»



غنتوت (الاتحاد)

تأهل فريقا أبوظبي وغنتوت إلى المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ 22 التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي تزامنا مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ 51.

جاء تأهل الفريقين بعد فوز فريق أبوظبي على فريق لامار بنتيجة 9 أهداف ونصف هدف مقابل ستة في ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة وهي الخسارة الثانية لفريق لامار بعد خسارته أمام فريق غنتوت، ليتجدد اللقاء بين فريقي ابوظبي وغنتوت في ديربي البولو الإماراتي في ختام البطولة السبت، وهو سيناريو مكرر من لقاء الدور الأول بين الفريقين حيث فاز أبوظبي على غنتوت.

أما عن تفاصيل فوز أبوظبي على لامار، فقد جاءت قوية خاصة أنها كانت تمثل العبور للنهائي أو الاحتكام إلى اللجنة الفنية ولائحة البطولة في حالة فوز لامار، إلا أن لاعبي أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني حسم المواجهة بالأهداف التي سجلها عن طرق مارتين وإستانيسلاو أبليندا ولكل منهما 3 أهداف، وأضاف هوجو البرتو هدفين وحصل الفريق على هدف ونصف فارق تصنيف الهانديكاب مع لامار الذي سجل له ريكاردو جاروس 3 أهداف وهدف لكل من ريان العجاجي قائد الفريق وجييرمو وميجيل داليا وأدار المباراة بيتر رأيت.

من ناحية أخرى، أكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي كافة الترتيبات لإنجاح الحفل الختامي للبطولة والذي سيشمل العديد من الفقرات وتختتم بتوزيع الجوائز للفائزين والسحب على جوائز الجمهور.