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الرياضي
مونديال 2022: فرنسا تتأهل إلى النهائي لتلتقي الأرجنتين
اللاعب الفرنسي كولو مواني يسجل الهدف الثاني على المغرب
15 ديسمبر 2022 00:56
تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المنظمة حالياً في قطر بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل ليلتقي المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.
تقدم منتخب «الديوك» على المغرب بهدف مبكر عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب «البيت» في الدور قبل النهائي لمونديال 2022.
وأضاف البديل راندال كولو مواني، الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في مرمى «أسود الأطلس» في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وتلتقي فرنسا، الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، للدفاع عن لقبها، المنتخب الأرجنتيني الذي كان فاز الثلاثاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى على كرواتيا بثلاثية نظيفة.
سيكون لقاء الأحد المباراة النهائية الثانية التي تخوضها فرنسا تواليا والرابعة في تاريخها.
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