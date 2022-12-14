كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: النصر يستضيف الظفرة والجزيرة مع شباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم، الجولة الحاسمة في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يستضيف النصر الظفرة على استاد «زعبيل» بنادي الوصل، فيما يواجه الجزيرة ضيفه شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتستكمل الجولة الجمعة بمباراتي خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، و«كلاسيكو» الوحدة والعين على استاد آل نهيان.

وتتنافس الفرق الثمانية على حجز بطاقات التأهل الأربع إلى الدور نصف النهائي، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، في الطريق إلى النهائي لحسم اللقب والذي يقام من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

ويتسلح «العميد» في مباراته أمام «فارس الظفرة» والتي تقام على ملعب «الجار الوصلاوي» في زعبيل، نظراً لانشغال استاد آل مكتوم باستضافة مباريات «كأس سوبر دبي 2022»، بأفضلية الفوز خارج قواعده في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويملك «الأزرق» أيضاً أفضلية التفوق في المواجهات المباشرة في الكأس برصيد 6 انتصارات، مقابل فوزين للفارس، والتعادل في مباراتين.

ويتطلع «العميد» الوصول إلى نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، في الطريق نحو اللقب الثالث بعد التتويج موسمي 2014- 2015، 2019- 2020، في المقابل يطمح «فارس الظفرة» التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى بعد موسم 2013- 2014 في رحلة البحث عن اللقب الأول.

وشدد الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» على أهمية الجدية في مواجهة الإياب أمام الظفرة، وقال: «بغض النظر عن النتيجة الإيجابية في الذهاب علينا اللعب بجدية، وبالنسبة لنا كل مباراة مهمة وسندخل المواجهة على اعتبار أننا اكتفينا بالتعادل ذهاباً، والهدف المرحلي هو العبور للدور نصف النهائي في الطريق نحو المنافسة على اللقب الذي يمثل الهدف الرئيسي للفريق».

في المقابل، اعترف الصربي نيبوشا فيسوفينتش مدرب الظفرة، بصعوبة تأهل فريقه في مباراة الإياب بعد الخسارة بثلاثية نظيفة ذهاباً، وقال: «سنتعامل مع المباراة باحترافية عالية واستعداداتنا مضت بشكل جيد دون وجود غياب مؤثرة».

وعلى استاد محمد بن زايد معقل الجزيرة، تبدو الاحتمالات مفتوحة في مواجهة «فخر أبوظبي» وضيفه «الفرسان»، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة الذهاب على استاد راشد، وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة في الكأس للضيوف بالفوز في 4 مباريات، مقابل انتصار وحيد للجزيرة، والتعادل في ثلاث مباريات.

ويطارد هجوم «فخر أبوظبي» خلال مواجهة القمة رقماً خاصاً في البطولة بالوصول إلى الهدف 200 كأول فريق يكمل المئوية الثانية في أهداف كأس الرابطة منذ أول موسم 2008- 2009، ويمثل الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخ الفريقين هدفاً مشتركاً للجزيرة وشباب الأهلي على التوالي.

وتوقع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن تحفل مباراة الإياب المرتقبة أمام شباب الأهلي بالأهداف.