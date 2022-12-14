الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

360 خيلاً في «دولية الفجيرة للخيل العربي»

360 خيلاً في «دولية الفجيرة للخيل العربي»
15 ديسمبر 2022 00:32

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية للمواطنين
المبعوث الخاص للرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم، منافسات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، وتستمر 3 أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة.
وتستقطب نسخة هذا العام الدولية 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية منها 13 خيلاً دولياً، تتنافس جميعها على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس وأفضل خيل في الفئة، إضافة إلى عدد 2 شبوات الفحل العالمي دي سراج توزع لأفضل مالك دولي وأفضل مالك محلي، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 4 ملايين درهم.
وتتضمن منافسات البطولة إقامة 17 شوطاً على مدى ثلاثة أيام تبدأ من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساء بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول وجميعها من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق.
وأكد سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة، أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وجّه بفتح باب التنافس لجميع الملاك ومربي الخيول من مختلف قارات العالم للمشاركة في النسخة السابعة للبطولة التي تستضيفها الإمارة، ليتغير مسماها إلى بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي بدلاً من «بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي».
وأوضح أن توجيهات سموه تهدف إلى الارتقاء بالبطولة في التصنيف الدولي، وفتح مجال التنافس بين الملاك والإسطبلات في جميع أنحاء العالم بعد النجاح الذي حققته البطولة في دوراتها الماضية، مشيراً إلى أن 20 مربطاً عالمياً من السعودية، وقطر، ومصر، والبرازيل، والأردن، وإيران، وفلسطين بجانب المرابطة المحلية والعربية ستشارك في النسخة الجديدة للبطولة.

الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
عربي ودولي
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
اليوم 09:37
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©