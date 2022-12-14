360 خيلاً في «دولية الفجيرة للخيل العربي»

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم، منافسات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، وتستمر 3 أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة.

وتستقطب نسخة هذا العام الدولية 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية منها 13 خيلاً دولياً، تتنافس جميعها على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس وأفضل خيل في الفئة، إضافة إلى عدد 2 شبوات الفحل العالمي دي سراج توزع لأفضل مالك دولي وأفضل مالك محلي، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 4 ملايين درهم.

وتتضمن منافسات البطولة إقامة 17 شوطاً على مدى ثلاثة أيام تبدأ من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساء بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول وجميعها من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق.

وأكد سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة، أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وجّه بفتح باب التنافس لجميع الملاك ومربي الخيول من مختلف قارات العالم للمشاركة في النسخة السابعة للبطولة التي تستضيفها الإمارة، ليتغير مسماها إلى بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي بدلاً من «بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي».

وأوضح أن توجيهات سموه تهدف إلى الارتقاء بالبطولة في التصنيف الدولي، وفتح مجال التنافس بين الملاك والإسطبلات في جميع أنحاء العالم بعد النجاح الذي حققته البطولة في دوراتها الماضية، مشيراً إلى أن 20 مربطاً عالمياً من السعودية، وقطر، ومصر، والبرازيل، والأردن، وإيران، وفلسطين بجانب المرابطة المحلية والعربية ستشارك في النسخة الجديدة للبطولة.