الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مونديال 2022.. الصحافة الكرواتية تطالب بالبرونزية

مونديال 2022.. الصحافة الكرواتية تطالب بالبرونزية
15 ديسمبر 2022 00:34

زغرب (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: المغرب رفع رأس العرب في المونديال
شرفتمونا يا «أسود».. للحلم بقية.. موعدنا «البرونزية»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

«أنتم أبطال.. ابقوا رؤوسكم مرفوعة، فلنسعَ للبرونزية».
هكذا أشادت الصحف الكرواتية بمنتخبها الوطني، وصيف 2018، رغم خروجه من الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين وليونيل ميسي بالخسارة 0-3.
وضعت «ألبيسيليستي» بقيادة نجمها الخارق ليونيل ميسي نهاية لحلم الكروات بتكرار إنجاز 2018 وبلوغ النهائي، والذهاب أبعد برفع الكأس للمرة الأولى في تاريخهم.
وكان رفاق لوكا مودريتش يمنّون النفس في إسقاط الأرجنتين على غرار دور المجموعات في النسخة الماضية ومنتخب أميركي جنوبي آخر بعد تفوّقهم على البرازيل بركلات الترجيح في ربع النهائي. إلا أن هدفاً من ميسي وتمريرة حاسمة لخوليان ألفاريس صاحب الهدفين الآخرين أنهيا مشوار فريق المدرب زلاتكو داليتش.
رغم ذلك، احتفت الصحف الكرواتية بمنتخب لم يكن مرشحاً أصلاً لبلوغ هذا الدور في قطر بجيل جديد ومختلف عن 2018.
«أنتم أبطال» عنونت صحيفة سلوبودنا دالماتشيا.
أما «يوتارنيي ليست» فكتبت على الصفحة الأولى: «ابقوا رؤوسكم مرفوعة، سنسعى للبرونزية» مرفقة بصورة المدافع ديان لوفرين يعانق مودريتش.
وأضافت: «فلنكرر ما فعلناه في 1998، هذا جيل مميز يستحق ميدالية، نأمل أن يحدث ذلك السبت».
حلّت كرواتيا ثالثة في مونديال فرنسا 1998 بخسارتها نصف النهائي ضد البلد المضيف وفوزها على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.
تابعت الصحيفة: «أوقفتنا الأرجنتين التي كانت أفضل رغم مساهمة من الحكم في الهدف الأول»، الذي سجله ميسي من ركلة جزاء.
وأثار قرار الحكم بمنح ألفاريس ركلة إثر اصطدامه بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش حفيظة العديد من الصحف والنقاد والجماهير، علماً أن هذه الركلة الرابعة التي تمنح للأرجنتين في مونديال قطر.
وشاركت بدورها صحيفة «فيتشيرنيي ليست» اليومية الرأي العام بالقول: «فخورون من كل قلبنا، فلنسعَ إلى البرونزية - لا استسلام السبت للمركز الثالث».
كما تحدثت الصحف عن افتقار المنتخب لمهاجم صريح أمثال الهداف التاريخي دافور شوكر أو ماريو ماندجوكيتش الذي سجل هدف الفوز ضد إنجلترا في نصف نهائي 2018 في التمديد (2-1).

المنتخب الكرواتي
منتخب كرواتيا
كرواتيا
منتخب الأرجنتين
المنتخب الأرجنتيني
مونديال 2022
مونديال قطر
كأس العالم 2022
كأس العالم
آخر الأخبار
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
عربي ودولي
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
اليوم 09:37
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©