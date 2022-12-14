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الرياضي

منع اتحاد جدة السعودي من قيد لاعبين جدد

منع اتحاد جدة السعودي من قيد لاعبين جدد
15 ديسمبر 2022 00:35

الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي خسر ثلاث قضايا استئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس»، لتصبح العقوبات بحقه نافذة، ويُمنع على إثرها من تسجيل اللاعبين بشكل رسمي حتى يسدّد أو يسوّي المبالغ المستحقة عليه والبالغة 100 مليون ريال. ونقلت الصحف أن «كاس» رفضت الطعن المقدم من اتحاد جدة ضد العقوبات الصادرة من لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما يخص مستحقات اللاعبين السابقين للنادي، وهم لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي. وصدرت في حق الاتحاد، في وقت سابق، قرارات نهائية لصالح البرازيلي جوناس دي سوزا، والتونسي أنيس البدري.

اتحاد جدة
المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي
محكمة التحكيم الرياضي
محكمة كاس
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