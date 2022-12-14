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كأس «تشرشل للبولو» تحدد طرفي النهائي اليوم

كأس «تشرشل للبولو» تحدد طرفي النهائي اليوم
15 ديسمبر 2022 00:33

دبي (الاتحاد)

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تشهد كأس «السير ونستون تشرشل للبولو» اليوم، مباراتين تتحدد في نهايتهما هوية طرفي المباراة النهائية للبطولة المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب الفريقان الخاسران مباراة كأس الترضية. ويلتقي في المباراة الأولى فريقا الحبتور والباشا، وتتساوى كفة الفريقين فنياً بتصنيف 10 جول، إلا أن فريق الحبتور نجح في الفوز في مباراته الافتتاحية على فريق مهرة ويسعى لتكرار الفوز لضمان اللعب في النهائي، بينما خسر فريق الباشا أولى مبارياته أمام بن دري ويسعى للتعويض على حساب فريق الحبتور. ويلتقي في المباراة الثانية بن دري ومهرة، ويقود بن دري محمد بن دري ومعه خالد بن دري وراشد بن دري وبانيلو، ويدخل مهرة المباراة ومعه نصف جول بسبب فارق التصنيف.

كأس تشرشل للبولو
دبي
الإمارات
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