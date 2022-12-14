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الرياضي

40 دولة في «فزاع الدولية» لرفعات القوة لأصحاب الهمم

40 دولة في «فزاع الدولية» لرفعات القوة لأصحاب الهمم
15 ديسمبر 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تدشن 40 دولة صباح اليوم بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثانية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم «دبي 2022»، بمشاركة 243 لاعباً ولاعبة، والتي تعد محطة تأهلية لبارالمبية باريس 2024.
ويحمل 12 لاعباً طموحات منتخبنا المشارك في الحدث وهم محمد خميس، زايد الأنصاري، عبدالله العريمي، أحمد خميس البلوشي، عائشة المطيوعي، عبدالله النقبي، موزة الزيودي، فهد محمد، هيفاء النقبي، عادل شامبيه، سعود عبد العزيز، سيف الزعابي.
ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالمشاركين في هذا الحدث العالمي الهمم، مبيناً اكتمال الاستعدادات لمسك ختام بطولات 2022، بعد أن قدمت النسخ الماضية العديد من قصص النجاح ليسهم «دبي لأصحاب الهمم» في العديد من المبادرات.
من ناحيته، وجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث، على دعمه واهتمامه الكبيرين بـ «أصحاب الهمم» مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم على كافة الصُعد، وإلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لكل تفاصيل بطولات فزاع وشركاء النجاح والرعاة والمتطوعين، متطلعاً إلى أن تحقق البطولة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

أصحاب الهمم
بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم
دبي
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