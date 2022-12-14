بطولة «بلاست بريمير» للرياضات الإلكترونية تنطلق في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم في أبوظبي النهائيات العالمية لبطولة «بلاست بريمير» أحد أبرز البطولات الرياضية الإلكترونية، بمشاركة 8 فرق مصنفة ضمن الأفضل في العالم، تتنافس على لقب كأس «كاونتر سترايك» 2022، وجوائز تبلغ أكثر من 3 ملايين درهم.

وتقام منافسات البطولة للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط، بالاتحاد آرينا بجزيرة ياس، حتى 18 ديسمبر الجاري، بموجب عقد شراكة بين أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية وشركة بلاست بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وسبق أن أقيمت البطولة في كل من لندن وكوبنهاجن وميامي وساو باولو وإسطنبول ومدريد.

وإلى جانب اللاعبين يستضيف الحدث نخبة من أبرز صناع المحتوى في العالم، من أجل تبادل خبراتهم وعرض أفكارهم الإبداعية.

وأكد سلطان الريامي، رئيس عمليات الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، أن صناعة الرياضات الإلكترونية ازدهرت بشكل لافت في دولة الإمارات وخاصة في أبوظبي، وذلك لما تحمله من آفاق واسعة وطموح بين الأجيال الجديدة وكذلك الدعم اللافت من قبل الجهات والشركات المتخصصة، والتي من بينها مركز أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة الإبداعية بجزيرة ياس.

وأضاف: لدينا قناعة بأن إطلاق مركز أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في ياس، سيكون بمثابة نقطة التقاء للمواهب والشركات من أجل التحفيز على الأفكار الجديدة.

وفيما يتعلق بتنمية المواهب في هذه النوعية من الرياضات قال الريامي: لدينا خطط طويلة الأمد من أجل اكتشاف المواهب وتوفير البيئة الملهمة لها من أجل التحفيز على الابتكار ودعم الأفكار الجديدة والتي سيكون لها مردود كبير في نمو الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن نهائيات بطولة «بلاست بريمير» ستكون الأولى من بين العديد من الفعاليات والبطولات الكبرى في الرياضات الإلكترونية القادمة، حيث يوجد لدينا رؤية واضحة لاستقطاب أبرز أحداث هذه النوعية من الرياضات في العالم وسنواصل من أجل تحقيق الهدف وإنجاح التجربة.