خيول «إف 3» تخطف الأضواء في سباق جميرا للقدرة

محمد حسن (دبي)

خطفت خيول إسطبلات «إف 3» الأضواء بانتزاع المركزين الأول والثاني في سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 119 كم، الذي أقيم اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ونظم السباق الذي تألف من 4 مراحل نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 107 فرسان وفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وتمكن الفارس منصور خميس الشدي من انتزاع المركز الأول على صهوة «النيز مو فرح» بعد منافسة شرسة في مختلف المراحل، وسجل البطل 4:18:46 ساعة بمعدل سرعة بلغ 27.59 كلم/ ساعة، وحل رفيقه في الإسطبل راشد محمد المهيري في المركز الثاني على صهوة «مشرف» بزمن قدره 4:18:55 ساعة، فيما جاء ثالثاً الفارس مصعب محمد أحمد بلقيزي على صهوة «كاسلبار ليجند» لإسطبلات جميرا.

وتميز السباق بالقوة والإثارة حتى مراحله النهائية، وقد نجح البطل في الركض بصورة متوازنة خلال المراحل الأربع، حيث قام بالحفاظ على معدل سرعة مع مراقبة خيول المقدمة، وحل في المرحلة الأولى في المركز 15 ثم قلل السرع نسبياً في المرحلتين الثانية والثالثة قبل أن يطلق العنان لجواده لينقض على الصدارة في المرحلة الأخيرة.

وعقب ختام السباق قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، وفضلاً عن الكؤوس فقد رصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية قيمة.

وقال محمد عيسى العظب: إن سباق كأس جميرا جاء ناجحاً وساعدت الأجواء الباردة في الفترة الصباحية الفرسان بتحقيق سرعات عالية، مشيراً إلى أن بطل السباق استطاع أن يوزع جهد الخيل خلال المراحل.

وأكد العظب أن فرق العمل واللجنة المنظمة في مدينة دبي الدولية، أكملت جاهزيتها لانطلاق فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي في نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن المهرجان يحمل اسماً كبيراً ويحرص الجميع على المشاركة فيه.

وتشهد مدينة دبي صباح «الخميس» سباق مدينة دبي الدولية للقدرة، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والذي يقام بنظام «التسعيرة» لمسافة 101 كم.

المراكز الأولى في السباق

الأول: منصور الشدي «إف 3»

الثاني: راشد المهيري «إف 3»

الثالث: مصعب بلقيزي «جميرا»

الرابع: بثينة الرضا «إف 3»

الخامس: سهيل الغيلاني «أم 7»