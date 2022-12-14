اتحاد الكرة يُطلق مبادرة «العمل التطوعي»

دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الكرة، مبادرة العمل التطوعي على مستوى الاتحاد والأندية، والتي تأتي في إطار الشراكة الداعمة لمبادرات المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. إمارات)، التابعة لوزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجالات.

وتأتي المبادرة من ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد كرة القدم مع عدد من الوزارات والجهات بالدولة، والرامية لتعزيز الدور المجتمعي وترسيخه لدى جميع الرياضيين بشكل عام ومنتسبي كرة القدم على وجه الخصوص.

وخصص اتحاد الكرة منصة لتسجيل جميع منتسبيه من موظفين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبي منتخباتنا الوطنية ومنتسبي الأندية وكذلك الجماهير، حيث بإمكانهم التسجيل والمشاركة كمتطوعين في الفعاليات التي سيتم تنظيمها من قبل وزارة تنمية المجتمع.

وثمنت وزارة تنمية المجتمع، جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم، في تعزيز مسيرة العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية على مستوى الأندية الرياضية وجماهير الكرة والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي يجري تنظيمها في مختلف إمارات الدولة، والتي تؤطرها المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. إمارات) (Volunteers.ae)، بإشراف وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات، حيث ستجمع هذه المنصة التطوعية الأندية الرياضية، بآلية تحفز المشاركة التطوعية في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية بالدولة.

وأكدت الوزارة أهمية التطوع في المجال الرياضي، والذي يصقل مهارات المتطوعين فيه، ويعزز من تفاعلهم في الجانب التنظيمي والإداري. كما يرفع مهارات التفاعل مع الجمهور من مختلف الأعمار والنواحي، حيث تطمح الوزارة إلى تعزيز مشاركة مختلف الأعمار والفئات في كافة الفعاليات التطوعية.

وتحرص الوزارة على تأكيد أولوية التطوع في المجال الرياضي، بما يعزز الأهداف التنموية ومسيرة العمل التطوعي في الدولة، وبما يعكس التلاحم المجتمعي وجانب الانتماء للحدث الرياضي وللأندية، بحيث يشعر المتطوعون أنهم جزء من الحدث.

بدوره، أكد إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير أن ثقافة التطوع في الدولة أصبحت راسخة وتحقق تقدماً واضحاً من خلال زيادة الوعي بهذا النشاط الإنساني المهم.