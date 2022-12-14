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مجمّع حمدان يستضيف «دولية السباحة الفنية»

مجمّع حمدان يستضيف «دولية السباحة الفنية»
14 ديسمبر 2022 16:30

دبي (الاتحاد)
تنطلق «الجمعة» النسخة الأولى من البطولة الدولية للسباحة الفنية، التي ستقام منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة «دبلد سبورتس»، بمشاركة أكثر من 200 رياضية ناشئة تحت 18 سنة، يمثلون 9 دول من بينها دولتان عربيتان هما الإمارات والأردن.
ويتم تنظيم البطولة للمرة الاولى بهدف نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية وتكوين جيل جديد من السباحات، إضافة إلى الجهود في نشر وتطوير الرياضة النسائية بشكل عام.
وسيكون من بين المشاركات الشابات والناشئات سباحات شاركن في العديد من البطولات الدولية على مستوى هذه المرحلة العمرية وحققن الفوز بميداليات في كأس العالم للسباحة الفنية للناشئين، كما ستقام المنافسات بحضور ضيفة البطولة وهي أسطورة السباحة الفنية الروسية أناستازيا دافيدوفا الحاصلة على 5 ميداليات ذهبية أولمبية في هذه الرياضة، وكذلك مواطنتها البطولة الروسية أنستازيا أركيبوفسكايا الفائزة 5 مرات ببطولة العالم، والتي ستقوم إلى جانب حضور المنافسات بتقديم دروس تدريبية يوم 18 ديسمبر الجاري.
ويتضمن برنامج البطولة منافسات فردية وثنائية وعلى مستوى الفرق وسيقوم بتحكيم المنافسات طاقم تحكيم كرواتي معتمد من الاتحاد الدولي للسباحة «فينا».

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