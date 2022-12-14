«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع القنصلية الفرنسية

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي والقنصلية العامة الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية سبل التعاون الثنائي في المجال الرياضي وآفاق تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مع ناتالي كينيدي القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس وماثياس ستروبيل المستشار الصحفي والسياسي في القنصلية الفرنسية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مجلس دبي الرياضي في مجال إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتنظيم واستقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، وكذلك التشريعات الحكومية الداعمة لمجال الاستثمار في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وجهود المجلس في دعم قطاع الأكاديميات الرياضية في مختلف الرياضات واكتشاف واستقطاب الموهوبين في المجال الرياضي وتطويرهم، وكذلك دعم جهود الشركات العاملة في قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وتنمية قطاع السياحة الرياضية.

وعبّر سعيد حارب عن حرص المجلس على التعاون المستمر مع الاتحادات الرياضية والأندية والمنظمين الفرنسيين وكذلك عن تنظيم المجلس لزيارات ودورات تدريبية للعاملين في الإدارة والمدربين واللاعبين من أندية دبي إلى فرنسا للاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة، وكذلك اللقاءات المستمرة التي يجريها المجلس مع ممثلين عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وأندية النخبة في فرنسا، بالإضافة الى تواجد الأندية الفرنسية في البطولات والأحداث الرياضية في دبي، ومن بينها مشاركة نادي ليون في بطولة كأس سوبر دبي التي أقيمت في دبي، بمشاركة فرق ليون الفرنسي وأرسنال وليفربول الإنجليزيان وميلان الإيطالي، كما رحب بحضور الفرق والمنتخبات الفرنسية في مختلف الرياضات لإقامة معسكرات تدريبية في دبي والاستفادة من المنشآت الرياضية المتنوعة فيها، وعبّر كذلك عن سعادة المجلس للنتائج المتحققة من التعاون الثنائي بي الطرفين الذي سيستمر ويتعزز خلال الفترة المقبلة.

وبدورها عبّرت ناتالي كينيدي القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية عن سعادتها بالتعاون المثمر دولة الإمارات وفرنسا في جميع المجالات ومن بينها التعاون الرياضي وخصوصاً بين مجلس دبي الرياضي والجهات الرياضية الفرنسية المختلفة، وأكدت حرص الجانب الفرنسي على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

وفي ختام اللقاء اصطحب سعيد حارب القنصل العام الفرنسي في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي للاطلاع على أروقة المقر عمل الإدارات المختصة، كما قدّم لها النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وكذلك أهدى الكرة الرسمية لبطولة كأس سوبر دبي التي شارك فيها فريق ليون الفرنسي.