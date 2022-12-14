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أرتيتا: «كأس سوبر دبي» بطولة «مثالية» لتطوير المستوى

أرتيتا: «كأس سوبر دبي» بطولة «مثالية» لتطوير المستوى
14 ديسمبر 2022 14:30

معتصم عبدالله (دبي)
عزز المعسكر التحضيري لفريق أرسنال في دبي، والذي استمر لنحو 10 أيام بالتزامن مع فترة التوقف الحالية للمنافسات الأوروبية نظراً لإقامة نهائيات كأس العالم 2022، من جاهزية «المدفعجية» لصراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، والذي يتصدره أرسنال برصيد 37 نقطة.
وأنهى أرسنال مشاركة ناجحة خلال معسكره في دانة الدنيا، بالظفر بلقب «كأس سوبر دبي 2022»، بالفوز
في مباراتين على التوالي أمام ليون الفرنسي 3-0، وميلان الإيطالي 2-1 في «كأس سوبر دبي»، ليحصد 8 نقاط من بينها نقطتين إضافيتين حصيلة التفوق في ركلات الترجيح امام منافسيه ليون وميلان.
وشهدت مشاركة أرسنال في «كأس سوبر دبي» العديد من النقاط الإيجابية بخلاف الفوز في مباراتين على التوالي والتتويج باللقب، في ظل المشاركة المميزة للاعبين الشباب خلال برنامج المعسكر، بجانب عودة الثنائي بن وايت وتوماس بارتي كأول لاعبين عادوا إلى تشكيلة «المدفعجية» بعد نهائيات كأس العالم.
ووصف أرتيتا كأس سوبر دبي بالمسابقة المثالية، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ميلان 2-1: «أعتقد أنها كانت مسابقة مثالية، لوضع لاعبينا الشباب في سيناريوهات مختلفة، حتى نتمكن من تطوير مستواهم».
وحول تقييمه لمعسكر فريقه في دبي الذي استمر لنحو 10 أيام، أوضح «علينا رفع المعايير، وناقشنا الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد، وليس من قبيل المصادفة الطريقة التي أدينا بها، ولكن إذا أردنا التحدي في القمة، فعلينا تحسين بعض الأشياء».
وأضاف: «كنا محظوظين لأننا أحضرنا الكثير من الشباب معنا، وما فعلوه ليس فقط الحفاظ على المعايير، بل زيادتها، وأود أن أشكرهم لأنهم كانوا مفتاحا لنجاح هذا المعسكر».
وأعرب عن سعادته بعودة بين وايت، وقال: «أنا سعيد جداً، بعدما قدم الجميع له الكثير من الدعم والحب، وهو ما يحتاجه، ويسعدنا عودته وجعله في حالة جيدة».
وعن عودة توماس بارتي، تابع: «لعب بارتي كثيراً في كأس العالم، والواضح أنه أصيب بخيبة أمل من الطريقة التي اضطر بها للمغادرة، ولكن هذا يحدث لكل دولة عندما تخرج من المونديال».
وبالنسبة لخطط التعاقدات الجديد لأرسنال خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال المدرب: «نحن نبحث وندرس في الاحتمالات الممكنة، وإذا تمكنا من العثور على اللاعبين الذين سيعززون الفريق، فسنحاول التعاقد معهم».

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