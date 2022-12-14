46 اتحاداً رياضياً تصادق على ميثاق رياضة المرأة



أبوظبي (الاتحاد)



نظم اتحاد رياضة المرأة، الملتقى الرياضي للمرأة، بهدف استشراف مستقبل أفضل للرياضة النسائية الإماراتية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الداعمة للمرأة، لتعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الحلول والخبرات في مجال الرياضة النسائية، والاستفادة من التجارب، وإبراز أفضل الممارسات الإيجابية، وقصص النجاح الرائدة.

شهد الملتقى الرياضي للمرأة إقامة جلستين حواريتين، إذ انطلقت «الأولى» تحت عنوان «واقع ملهم»، أدارها الإعلامي محمد الأحمد، بمشاركة المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، واستعرضت محور «دور اللجنة الأولمبية الوطنية»، وكذلك شاركت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، التي تحدثت عن محور «دور المؤسسات الرياضية في دعم رياضة المرأة»، فيما تحدثت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، عن محور دور المؤسسات الرياضية في تأسيس اللاعبة الإماراتية الشاملة، كما شاركت الدكتورة نورة المرزوقي، عضو اتحاد القوس والسهم، وتناولت محور «دور الإعلام في تعزيز النظرة الإيجابية لممارسة المرأة للألعاب الرياضية».

وافتتح الجلسة الحوارية الثانية عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وتحدث عن محور «تبادل أفضل الممارسات حول دور الحكومات على المستويات الدولية والمحلية في دعم المرأة»، كما شاركت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والبطلة فاطمة الحوسني، لاعبة منتخب ألعاب القوى ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن محور «تسليط الضوء على المبادرات الرائدة الداعمة لرياضة المرأة»، وكذلك شاركت الدكتورة مي الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن محور «دور المؤسسات في التوعية الرياضية والصحية»، وأدار دفة الحوار الإعلامي محمود الحوسني.

وأطلق الاتحاد ميثاق رياضة المرأة الذي يضم 46 اتحاداً رياضياً، في تظاهرة حضارية لأكبر تجمع للاتحادات الرياضية الداعمة للمرأة الذين اجتمعوا معاً بهدف واحد وغاية مشتركة لدعم رياضة المرأة والارتقاء بها لتحقيق نهج الدولة في التنافسية والريادة والتميز، لتمضي مسيرة النهضة المباركة في طريقها المرسوم لها من قبل القيادة الرشيدة.

يهدف الميثاق إلى تبني سياسات تحقق الترابط والتكامل والحوكمة بين المؤسسات الرياضية ككل لتعمل بشكل مترابط، لتحقيق هدف عام ومشترك، يتمثل برفع مستوى التنافسية للرياضة لدى لاعباتنا، وتحقيق إنجازات مشرفة باسم الدولة على الساحتين المحلية والدولية، تواكب التطور والتقدم المذهل والنجاحات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والمجالات.

ويتسق الميثاق في بنوده مع أهداف اتحاد رياضية المرأة الذي يسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع شركائه في المؤسسات والاتحادات الرياضية بالدولة، لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال الالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتكاتف لتعزيز النظرة الإيجابية للمجتمع حول ممارسة المرأة للرياضة، إلى جانب الارتقاء برياضة المرأة، وتشجيع وتمكين المرأة من احتراف ممارسة جميع أنواع الألعاب الرياضية التنافسية، مع تعزيز وتنمية وتطوير الرياضة المجتمعية، فضلاً عن تعزيز سمعة الدولة، والحفاظ على مكتسبات رياضة المرأة في دولة الإمارات، وتحقيق إنجازات وطنية رياضية تضاف إلى ملف المرأة الرياضية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وترسيخ قيمة الهوية الوطنية للاعبة الإماراتية، التي تمثل أهم الركائز التي يجب أن تستند إليها ابنة الإمارات في رحلتها للعالمية.

كما اشتملت بنود الميثاق على أن تتعاون جميع الاتحادات لتوفير المرافق الرياضية والبنية التحتية التي تراعي خصوصية واحتياجات المرأة بمختلف فئاتها، في جميع إمارات الدولة، إلى جانب دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة واللجان والوظائف الإدارية، فضلاً عن السعي لتأهيل الكوادر الفنية والحكام، من خلال تنظيم الورش والدورات والبرامج التدريبية للكوادر الوطنية من فنيين وإداريين في رياضات المرأة بشتى أنواعها، بالإضافة إلى دعم اللاعبات من أصحاب الهمم وتشجيعهن لمزاولة مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المراعية لاحتياجاتهن والداعمة لطاقاتهن والمحفزة لإمكاناتهن، وكذلك تعزيز ثقافة مكافحة المنشطات والمواد الضارة، وسبل الوقاية من أخطارها.

وصرحت الدكتورة موزة الشحي، نائب رئيسة اتحاد رياضة المرأة، بأن الاتحاد يسعى دائماً لتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات والاتحادات المعنية، لمنح المرأة الرياضية مساحة أرحب لتتمكن من تقديم إضافة نوعية في القطاع الرياضي لصياغة مستقبل أفضل للرياضة الإماراتية.

وقالت المهندسة غالية المناعي، عضو الاتحاد، رئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، إن «الاتحاد يقدم جهوداً حثيثة للدفع بملف رياضة المرأة ليكون أكثر تطوراً ومرونة في استشراف المستقبل، وفق أفضل الممارسات والآليات، مستعيناً بالتكنولوجيا المتقدمة لحصر جميع المعلومات الخاصة برياضة المرأة وتحليلها للوقوف على نقاط القوة والضعف، والعمل على إيجاد حلول وخطط للارتقاء برياضة المرأة».

وأكدت خلود بوهارون، عضو الاتحاد، رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام، أن الاتحاد وضع خطة عمل إعلامية بعيدة المدى للنهوض بمسيرة المرأة الإماراتية في المجال الرياضي، لإبراز إنجازات الرياضة النسائية بدولة الإمارات، وتسليط الضوء على جهود اللاعبات والجهازين الإداري والفني ومجالس إدارات الاتحادات والأندية والأكاديميات الرياضية المعنية بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الإعلامية بالدولة.

وأشارت موزة الشامسي، عضو الاتحاد، رئيسة لجنة المنتخبات، إلى أن الاتحاد يعمل على الاضطلاع بدوره في تنسيق الجهود بين المؤسسات لبلوغ الأهداف المرجوة، في استثمار إنجازات الرياضة المدرسية في مجال رعاية اللاعبات الموهوبات، والاستفادة من مخرجات خطط اللجنة الأولمبية الوطنية كخريطة الألعاب الأولمبية المستهدفة في مجال رياضة المرأة، والعمل على إنشاء مراكز بحوث علمية لتطوير منظومة رياضة المرأة، إلى جانب عقد شراكات مع المؤسسات الرياضية الدولية الرائدة في مجال تطوير رياضة المرأة، فضلاً عن استضافة ندوات علمية وتثقيفية لإثراء الحركة الرياضية ونشر الوعي المجتمعي بممارسة النشاط الرياضي.

وأوضحت أصيلة عبدالله المعلا، رئيسة لجنة المسابقات، أن الاتحاد يعطي أولوية لدعم وتنظيم المسابقات الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، والارتقاء بها، إلى جانب تنظيم الورش والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات للكوادر الوطنية من فنيين وإداريين والمشاركات كافة في رياضات المرأة بشتى أنواعها، فضلاً عن تنمية وتطوير واستضافة الرياضة المجتمعية، والسعي لدعمها وتطويرها.

وقالت فاطمة العلي، رئيسة لجنة التسويق والرعاية، إن الاتحاد يسعى للتسويق للرياضة النسائية في جميع الألعاب، وبحث سبل التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير الرعاية اللازمة لرياضة المرأة، بما يضمن تمكين اللاعبات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات المحلية والدولية.

راشد بن حميد: دعم القيادة حقق الريادة



أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن اتحاد الكرة يولي المرأة اهتماماً كبيراً في خططه وبرامجه، ويعمل بقوة من أجل توفير أفضل بيئة للمرأة الرياضية لكي تصقل مواهبها وتحقق أهدافها، كما يدعم تمثيل المرأة في الإدارة واللجان وبقية الوظائف والتخصصات، فضلاً عن تمكين ودعم الرياضيات من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات كبيرة في كل القطاعات التي عملت بها، ونحن نفخر بما وصلت إليه ابنة الإمارات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الواضحة في تمكين المرأة.



سلطان بن خليفة بن شخبوط: ميثاق واعد

صرح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، بأن ميثاق رياضة المرأة يعد نواة تأسيسية ليس فقط على مستوى تأهيل الكوادر الرياضية النسائية فنياً وإدارياً، ولكن تتعدى رسالته في التأثير على قِيَم ومبادئ المنتمين إلى الحقل الرياضي، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى عبر مجمل أنشطته وفعالياته ومبادراته إلى الارتقاء بمحيط الممارسة الرياضية الإلكترونية للفتيات وبيئتها، وهو ما أدى لأن يكون الاتحاد الوحيد في الدولة الذي يضم 3 أعضاء في مجلس إدارته من العنصر النسائي، مثمناً جهود القائمين على إعداد هذا الميثاق الواعد.



أحمد بن حمدان آل نهيان: فخورون بنجاحات المرأة



أعرب الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، عن فخره بجهود المرأة الإماراتية وإنجازاتها في رياضة الشراع والتجديف الحديث من خلال النتائج المشرفة وحملها راية دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأضاف: «نعمل كتفاً بكتف مع المؤسسات الرياضية والمجالس الرياضية وأندية الدولة لتوفير البيئة المناسبة لنشر مفهوم رياضة الشراع والتجديف الحديث في الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية من مختلف قطاعات المجتمع. رياضة الشراع والتجديف الحديث تمتلك المقومات والأدوات التي تتناسب مع خصوصية واحتياجات المرأة، ما يدعم استقطاب المزيد من بطلات المستقبل».

جمعة بن مكتوم: دعم غير محدود

أكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، أن استراتيجية الاتحاد تتسق مع أهداف وبنود ميثاق رياضة المرأة، إذ كان من أوائل الاتحادات الرياضية في الدولة التي بادرت بتشكيل لجنة التوازن بين الجنسين، مشيراً إلى أن دعم اللاعبات من أصحاب الهمم يشغل حيزاً كبيراً من استراتيجية اتحاد البلياردو والسنوكر، حيث يسعى الاتحاد إلى تشجيع أصحاب الهمم لمزاولة مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المراعية لاحتياجاتهم والداعمة لطاقاتهم والمحفزة لإمكاناتهم.

سالم بن سلطان: رؤى متكاملة



أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، اهتمام دولة الإمارات بالمرأة، من خلال توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع المجالات، ودعم الشراكة لكونها عنصراً مهماً في المجتمع، مشيراً إلى أن جهود اتحاد المبارزة تتكامل برؤى وبرامج وخطى عملية مع جهود ومبادرات اتحاد المرأة، بما يعزز نجاح وقوة المرأة في حضورها الرياضي، وتيسير جميع الطرق لوصولها لمنصات التتويج، ومن خلال ميثاق رياضة المرأة نعمل على تشجيع وتمكين المرأة باحترافية لممارسة رياضة المبارزة والارتقاء برياضة المرأة.

عبد الله الشرقي: نشر ثقافة الرياضة النسائية





ثمن الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، جهود اتحاد المرأة في تنظيم الملتقى الرياضي، ودوره الفعال وجهوده الحثيثة في دعم رياضة المرأة وتقلدها المناصب القيادية المختلفة وإثبات جدارتها في أكبر المواقع والمهام المختلفة، ما جعلها قادرة على قيادة دفة الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى ربط الشراكة والتعاون والتنسيق مع الاتحاد والمؤسسات المختلفة للعمل معاً من أجل نشر ثقافة الرياضة النسائية لدى المرأة والمجتمع وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا الأصلية، وتوفير أفضل الفرص للمرأة لممارسة الرياضة، ودعمها لتحقيق إنجازات رياضية كبرى، وجعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية.

سعيد بن طحنون: بيئة محفزة



أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكانوي والرفتنج، أن مشاركة المرأة في القطاع الرياضي تعزز تمكين الدولة للمرأة، وتبين حرص القيادة الرشيدة على إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل كافة، والوصول بها إلى المنافسات العالمية، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية، وتنشئة جيل مؤهل من الكوادر النسائية في المجال الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية، كما أن اتحاد الإمارات للكانوي والرافتج يسعى لخلق بيئة محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة محلياً ودولياً وعالمياً.

فارس المزروعي: تحفيز العنصر النسائي



صرح معالي فارس محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، أن النادي يحرص منذ تأسيسه عام 2013 على دعم رياضة المرأة الإماراتية، وأن تكون عنصراً فاعلا في البطولات والمسابقات كافة التي ينظمها، سواء من خلال تنظيم مسابقات نسائية خاصة أو من خلال تحفيز العنصر النسائي على الظهور دوماً في رياضة الصيد بالصقور بتخصيص جوائز مالية كبيرة في عدد من البطولات مثل مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة. كما يخصص النادي برامج تدريبية وقسماً خاصاً بتدريب النساء لتعليمهن قواعد وفنون رياضة الآباء والأجداد.

عبدالمنعم الهاشمي: الجو جيتسو يدعم نهضة رياضة المرأة



أكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن اتحاد الجو جيتسو يعد من أبرز المؤسسات الرياضية التي مهدّت الطريق أمام نهضة رياضة المرأة، ووفرت لها كل السبل الكفيلة بتألقها في الساحات والمحافل الرياضية المختلفة، لافتاً إلى أن الاتحاد يجدد التزامه بتقديم كل أشكال الدعم للمرأة، والمساهمة الفاعلة في جعل الجو جيتسو عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، بما يضمن لها أسلوب حياة صحياً ونشطاً بشكل عام، ومواصلة القيام بدور مؤثر بوصفها شريكاً أساسياً في صنع الإنجازات الرياضية والوصول ببنت الإمارات إلى منصات التتويج القارية والعالمية، خاصة بعد أن أثبتت جدارتها في كل المناسبات السابقة.



محمد المر: نموذج يحتذى به

قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة قدمت نموذجاً يحتذى به في جهودها لتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها في شتى المجالات، وتوفير البيئة التي تعزز مسيرتها ونهضتها، انطلاقاً من الرعاية التي تحظى بها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مؤكداً أن الاتحاد يتعهد بتنفيذ بنود ميثاق رياضة المرأة في الإمارات، لاستشراف مستقبلها.

محمد بن ثعلوب: نفخر بدعم «أم الإمارات» للرياضة النسائية



أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للرياضة النسائية، من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية، وذلك بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي أعطت المرأة مكانتها المرموقة في المجتمع، وفي مختلف المجالات، ما ساعد على تمكينها لتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2031.

أنس العتيبة: نجاحات مميزة



قال أنس ناصر العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، إن رياضة المرأة أصبحت من أولويات القيادة بدولتنا الغالية، فقد سخرت الدولة كل إمكانياتها لتمكين المرأة في ممارسة جميع أنشطة الرياضية، لهذا أصبح دور المرأة مطلباً ضرورياً لدى القيادة والحكومة، مشيراً إلى أن المرأة حققت نتائج مميزة وتبوأت المراكز المتقدمة في العديد من المناسبات الرياضية المهمة، لهذا أصبحت رياضة المرأة جزءاً لا يتجزأ من إنجازات الدولة في الماضي والمستقبل.



عبدالله النيادي: خطوة رائدة



أشاد عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، بتنظيم الملتقى الرياضي للمرأة في خطوة رائدة لتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي قطعتها المرأة في الإمارات في ظل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتجسيد المشاركة النسائية في برامجه التطويرية كافة وبطولاته المتنوعة محلياً ودولياً، إيماناً بدور ومكانة بنات الوطن وما برهنته من نجاحات كبيرة في مسيرة اتحاد اللعبة.

الهاملي: مكانة مستحقة

أعرب محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به اتحاد رياضة المرأة، وتوجّه بالشكر والعرفان لقيادات الاتحاد وجميع كوادره لما يبذلونه من جهود من أجل إعطاء المرأة الإماراتيّة المكانة التي تستحقّها في الرياضة والمجتمع الإماراتي ككل، كما أبدى استعداده وكلّ من ينتسب إلى اللجنة البارالمبية للمشاركة بإيجابيّة في كل الفعاليات والمبادرات التي تعزّز مكانة وقيمة المرأة في المجتمع الإماراتي، مضيفاً أن التوقيع على «ميثاق رياضة المرأة في الإمارات» يؤسس لمرحلة جديدة قادمة، قوامها الارتقاء برياضة المرأة محليّاً وعالمياً، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الإماراتية سعت منذ نشأتها إلى تمكين المرأة الإماراتية من أصحاب الهمم، وتشجيع انخراطهن في الأنشطة الرياضيّة المختلفة، والعمل على إثبات قدراتهن الفريدة على المستويين المحلّي والعالمي.

مي الجابر: دور إيجابي في مكافحة المنشطات

أكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات، أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الملتقى الرياضي للمرأة في مكافحة المنشطات في الرياضة، ورفع مستوى الوعي لدى اللاعبات وتشجيع الرياضة النظيفة وبناء قاعدة الرياضة النزيهة بين الفئات السنية والشباب، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على السيدات الإماراتيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة، سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية أو في مجالات الإدارة الرياضية، وإبراز دور الاتحادات والهيئات والجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في تشجيع وتحفيز المرأة على ممارسة الرياضة، والوصول بالمرأة رياضياً إلى المناصب القيادية ومنصات التتويج عالمياً.



هامل القبيسي: ملتزمون بميثاق رياضة المرأة



قال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: «نبارك انعقاد الملتقى الرياضي للمرأة الذي نظمه اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، كما نؤكد التزامنا بميثاق رياضة المرأة، والعمل على دعم مشاركة المرأة الفاعلة في جميع الرياضات الشتوية، حيث يوجد لدينا منتخب للسيدات، كما تشارك المرأة في منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية والتزلج الاستعراضي، وفي مجال التحكيم أصبح لدينا أول حكمة تحمل الشارة الدولية في لعبة هوكي الجليد، تشاركنا كذلك المرأة في صنع القرارات من خلال مجلس الإدارة».



تدشين الهوية الرقمية للاعبات الإمارات



أعلن اتحاد رياضة المرأة تدشين الهوية الرقمية للاعبات في دولة الإمارات، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة شعارها الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وأساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات والاتحادات والمؤسسات والأندية، بما يضمن تضافر الجهود للتوصل إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها إتمام التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي.

وتتيح خدمة الهوية الرقمية بالموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، الاطلاع على السير الذاتية للاعبات الإمارات وإنجازاتهن وقصص نجاحهن الملهمة، بما يستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية ونموذجها المشرف المدعاة للفخر والاعتزاز الذي يستحق تكاتف القائمين على الرياضة في الدولة لتمكين صاحبات المواهب وتأهيلهن في مختلف الألعاب الرياضية، وترسيخ النظرة الإيجابية للمجتمع حول ممارسة المرأة للرياضة، وتوظيف الإمكانات والوسائل المتطورة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء اللاعبات، وتعزيز وجودهن على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

ويدعو اتحاد رياضة المرأة لاعبات الإمارات اللاتي لم يسجلن بعد في الهوية الرقمية إلى المبادرة بالانضمام إلى أسرة الاتحاد التي تحتضن بطلات الإمارات تحت مظلة واحدة لدعم كل ما من شأنه الدفع برياضة المرأة في دولة الإمارات إلى مستويات أرحب من التطوير والريادة والتألق.