«مبادلة العالمية للتنس» تعلن مشاركة الكرواتي كوريتش

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة الكرواتي بورنا كوريتش، للمرة الأولى في البطولة، حيث يواجه حامل اللقب أندري روبليف في الساعة السادسة من مساء «الجمعة» في أول أيام البطولة على أرض ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، بعد انسحاب اللاعب الأميركي فرانسيس تيافوي من البطولة مطلع الأسبوع الجاري بسبب الإصابة.

ونجح اللاعب الكرواتي، البالغ من العمر 26 عاماً، بالتغلب على كاميرون نوري وستيفانوس تسيتسيباس، ليكمل مشواره نحو الفوز بسلسلة الماستر المقامة في سينسيناتي شهر أغسطس الماضي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كوريتش: «يسرّني المشاركة للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، حيث يوجد العديد من عشاق الرياضة الكرواتيين في المنطقة، ما يجعل اللعب أمامهم تجربةً استثنائيةً بكل تأكيد، وستشكل المشاركة في هذه البطولة فرصة رائعة للاستعداد لموسم 2023 الحافل بالبطولات، لا سيما أنها تشهد مشاركة العديد من النجوم».

وسجل الكرواتي رقماً قياسياً في رحلته للفوز ببطولة سينسيناتي في أوهايو، حيث انتصر في خمس مباريات على التوالي أمام لاعبين مصنفين من بين أفضل 20 لاعباً في العالم، ومن ضمنهم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثالث عالمياً.

وسجل الكرواتي رقماً قياسياً في رحلته للفوز ببطولة سينسيناتي في أوهايو، حيث انتصر في خمس مباريات على التوالي أمام لاعبين مصنفين من بين أفضل 20 لاعباً في العالم، ومن ضمنهم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثالث عالمياً. كما تمكّن كوريتش من الفوز بالمباراتين التي شارك فيهما في نهائيات كأس ديفز للتنس الشهر الماضي في ملقا.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «لا شك أننا نشعر بالإحباط بعد انسحاب الأميركي فرانسيس تيافوي من البطولة بسبب تعرضه للإصابة، ولكننا نؤكد أن سلامة اللاعبين تتصدر قائمة أولوياتنا. ويسرّنا تعويض غياب تيافوي بالكرواتي كوريتش، الذي يشكل إضافةً قيّمةً للبطولة، حيث تعافى تماماً من الإصابة وقدم موسماً استثنائياً يؤكد جدارته في الحصول على مرتبة ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم، ما سيجعله منافساً قوياً على لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، وأتطلع قدماً لمشاهدة مباراته مع روبليف في يوم الافتتاح».