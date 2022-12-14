الشيخة فاطمة الرئيسة الفخرية لاتحاد رياضة المرأة





أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد رياضة المرأة عن تشرفه بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة الإنجازات الاستثنائية والدور الريادي في دعم ملف تمكين المرأة الإماراتية بجميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الرياضي للمرأة، الذي نظمه الاتحاد، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «يسعدني أن أشيد بجهود اتحاد رياضة المرأة، الذي يؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الرياضة النسائية نحو مزيد من التطور والريادة والتقدم، وإنني إذ أقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارته، يسرني أن أعرب عن ثقتي في قدرته على الدفع بملف رياضة المرأة وتحويل التحديات إلى فرص تنموية بطموح مبني على الإرادة وحلم يقوده التخطيط والعمل، لكتابة فصول رائدة في المسيرة المتسارعة لنهضة ابنة الإمارات، يطرح خلالها أحدث الممكنات والحلول المبتكرة للنهوض برياضة المرأة تماشياً مع استراتيجية قطاع الرياضة في الإمارات 2032».

وأضافت سموها: «لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أحيي جميع الجهات والمؤسسات والاتحادات الداعمة لرياضة المرأة، وأدعوهم إلى مواصلة دورهم الرائد في تمكين المرأة الإماراتية بالمجال الرياضي، لما له مردود جوهري للارتقاء بالرياضة الإماراتية، فالمرأة ركيزة النهضة الحضارية والمحور الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل وأكثر إبداعاً وتميزاً، وأود هنا أن أثمن إنجازات ونجاحات ابنة الإمارات سواء على صعيد اللاعبات أو القيادات أو الجانب الإداري والفني، اللاتي قدمن جهود جليلة لإثراء الساحة الرياضة محلياً وإقليمياً ودولياً، فلهن منا كلل التقدير والاعتزاز».

وفي هذا الصدد قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة: «يمثل تمكين المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في الرؤى والاستراتيجيات الحكومية، إيماناً بقدرتها الكبيرة على شغل مناصب قيادية والمساهمة في التنمية المستدامة وفي مسيرة التطوير التي تعيشها دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز السمعة العالمية الطيبة للدولة، حيث أظهرت المرأة الإماراتية قدرتها على تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات».

وتابع معاليه: «نثمن جهود اتحاد رياضة المرأة في تعزيز التعاون مع باقي الاتحادات وجميع مؤسسات القطاع الرياضي، بما يساهم في تقديم أفضل دعم لجميع اللاعبات في مختلف الرياضات، ويخلق قاعدة واسعة تتوحد من خلالها مساعيهن لتعزيز انتشار الرياضة، بما يتواءم مع خطط عمل جميع الاتحادات الرياضية التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف من خلال تنمية الرياضة المجتمعية وتعزيز استقطاب المواهب الرياضية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الرياضي».

وبدورها أعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، عن فخر الاتحاد بتشرف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» برئاسته الفخرية، التي تمثل الداعم الأول للمرأة وصاحبة الرؤية الثاقبة الملهمة التي تحقق بفضل توجيهاتها ورعايتها الكريمة نقلة نوعية وإنجازات ضخمة في ملف دعم وتمكين المرأة بجميع القطاعات والمجالات ومنها المجال الرياضي، وتمكنت منذ قيام اتحاد الدولة أن تصنع من ابنة الإمارات أيقونة تتطلع إليها أنظار نساء العالم أجمع، وتتأمل الملايين من كافة أقطار العالم مسيرتها الأشبه بالمعجزة التي تحققت على أرض دولتنا الفتية.

وقالت: إن عقد الملتقى الرياضي للمرأة، يعكس حرص والتزام الاتحاد بدعم المرأة الرياضية والعمل يداً بيد مع جميع الجهات والاتحادات المعنية لوضع رؤى استباقية، نستحدث بها المبادرات والبرامج ونتبادل الحلول والخبرات، التي تساهم في دفع مسيرة الرياضة النسائية في الدولة.