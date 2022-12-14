ميسي وألفاريز.. أرقام قياسية «مثيرة» مع «التانجو»

علي معالي (دبي)

شهدت مباراة الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي المونديال، العديد من الأرقام القياسية، والتي أصبحت ضمن الإحصائيات المميزة في المونديال، ومنها أن منتخب الأرجنتين تأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وللمرة الثانية في آخر 3 مشاركات منذ مونديال 2014، ليعادل رقم منتخبي البرازيل وإيطاليا بعدد مرات الوصول إلى المباراة النهائية، بينما وصل منتخب ألمانيا 8 مرات إلى النهائي.

كما استطاع ليونيل ميسي أن يُعادل رقم جيرد مولر ورونالدو وميروسلاف كلوزه، كونه أكثر من أسهم بالأهداف في كأس العالم منذ مونديال 1966، بواقع 19 هدفاً، منها (8 تمريرات حاسمة و11 هدفاً).

وسجل مهاجم «التانجو» جوليان ألفاريز 6 أهداف خلال 8 مباريات كأساسي مع المنتخب، و4 من هذه الأهداف سجلها في مونديال 2022 الجاري، ومنذ مونديال 1966 لم يسجل أو يصنع لاعب في مباريات مختلفة بكأس العالم أكثر من ليونيل ميسي (13) بالتساوي مع البرازيلي رونالدو.

أضف إلى ذلك، أصبح ميسي أفضل هداف للأرجنتين في تاريخ كأس العالم برصيد 11 هدفاً، وأول لاعب أرجنتيني يسجل في 3 مباريات بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم.

شارك ميسي في 25 مباراة بكأس العالم، ليعادل لوثار ماتيوس كأكثر لاعب مشاركةً في تاريخ المونديال، كما سجل 16 هدفاً للأرجنتين في عام 2022، أكثر مما سجله في أي عام آخر.

جوليان ألفاريز (22 عاماً و316 يوماً) هو أصغر لاعب يسجل هدفين في نصف نهائي كأس العالم منذ بيليه (17 عاماً و249 يوماً) في مونديال 1958.

سجل ألفاريز أربعة أهداف في كأس العالم 2022، ليصبح ثاني لاعب أرجنتيني يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بعمر 22 عاماً أو أقل بعد جونزالو هيجواين في مونديال 2010.

أصبح ميسي أول لاعب يسجل ويساعد في 4 مباريات منفصلة في كأس العالم منذ مونديال 1966، وحدث ذلك في مونديال 2006 أمام صربيا، ومونديال 2022 أمام المكسيك وهولندا وكرواتيا.