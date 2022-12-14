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رونالدينيو يصفق لنجوم الأرجنتين!

رونالدينيو يصفق لنجوم الأرجنتين!
14 ديسمبر 2022 11:15

علي معالي (دبي)
حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم البرازيلية على التواجد في مباراة الأرجنتين الأخيرة ضد كرواتيا، التي انتهت لمصلحة «التانجو» بثلاثية نظيفة، والتأهل لنهائي كأس العالم 2022.
أساطير الكرة البرازيلية، ومنهم رونالدينيو وديدا وكافو ورونالدو وروبرتو كارلوس، كانوا جميعاً ينتظرون مباراة ملحمية في نصف النهائي بين الأرجنتين والبرازيل، ولكن منتخب كرواتيا أفسد الحسابات.
واضطر هؤلاء النجوم إلى الاستمرار في التواجد بالمدرجات ومشاهدة لقاء «التانجو» مع الكروات، حيث وقف على سبيل المثال رونالدينيو (42 عاماً) بعد نهاية المباراة مصفقاً لنجاحات جوليان ألفاريز (22 عاماً) وميسي (35 عاماً) في نصف نهائي كأس العالم والتأهل للمباراة التي يعتبرها أي لاعب بمثابة «الحُلم».
ولم ينس بالطبع رونالدينيو الأيام الجميلة التي عاصر فيها ميسي بصفوف برشلونة، لذلك كان مشجعاً بحماس لمنتخب التانجو، لدرجة أنه بعد المباراة صفق لهم بحرارة، وعنونت صحيفة «أوليه» وهي أهم مطبوعة رياضية في الأرجنتين، قائلة: «انظروا كيف يصفق لكم رونالدينيو».

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