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فارق الهدف يُشعل دوري اليد

فارق الهدف يُشعل دوري اليد
14 ديسمبر 2022 11:00

رضا سليم (دبي)
حسم فارق الهدف «ديربيات» الجولة السادسة للدور لدوري أقوياء اليد، قبل جولة من ختام الدور التمهيدي، بعدما خطف شباب الأهلي الفوز من الوصل بفارق هدف بنتيجة 33-32 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 16-12، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة ويواصل مطاردة «الملك» على الصدارة بالحفاظ على الوصافة، فيما رفع الوصل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.
وكانت مواجهة الجزيرة والنصر هي الأكثر إثارة في هذه الجولة، والتي أقيمت بصالة «فخر أبوظبي»، بعدما انتهت للفريق الجزراوي بفارق هدف 33-32، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث فيما رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.
ومنع فريق الشارقة مفاجآت دبا الحصن، ونجح في الفوز عليه بفارق 6 أهداف وبنتيجة 31-25 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الحصن، والتي شهدت تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة والفوز السادس على التوالي، فيما رفع دبا الحصن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.
وحصد العين العلامة الكاملة خارج ملعبه، بعدما فاز على فريق مليحة 26-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف 13-9، ليرفع «البنفسج» رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس ومليحة 9 نقاط في المركز السادس.
وتختتم مباريات الدور التمهيدي يومي الجمعة والسبت، حيث يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي والنصر مع مليحة والوصل مع الجزيرة والعين مع دبا الحصن.

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