ميسي: ما عشناه «لا يُصدق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حرص النجم «الأسطوري» ليونيل ميسي في حديثه بعد مباراة الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم، على أن يشيد بجميع زملائه والجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني، وقال: هناك أشياء كثيرة تجول بخاطري الآن، وكثيرمن المشاعر المتضاربة.. انظروا إلى جميع هؤلاء الناس، هذه الأسرة الواحدة منذ بداية المونديال.. حقاً إن ما عشناه هنا لا يصدق.

وأضاف: الآن علينا الاستعداد للمبارة الأخيرة، فهذا ما كنا نسعى إليه ونريده منذ البداية.

وتابع: إنها لحظة استفدت خلالها من كل ما حدث، ومن هذا المونديال حتى وإن كنا بدأنا المباريات بهزيمة، لأننا نثق في حقيقة إن هذه المجموعة ستنطلق من جديد من دون توقف وطالبنا الجماهير الأرجنتينية بأن تثق فينا لأننا نعرف جيداً ما نريده، ولقد فعلناها، نعم فعلناها وسنلعب نهائياً جديداً.

وعندما تطرق للحديث عن أهمية أسرته الصغيرة معه، قال «البرغوث»: إنها كل شيء بالنسبة لي وترافقني دائماً وأمضينا سوياً لحظات حلوة وأخرى مرّة، واليوم نعيش لحظة إستثنائية وعلينا أن نستفيد من ذلك، وأن نحتفل مع كل الشعب الأرجنتيني.

وأضاف: حققنا المطلوب في هذه المباراة وعلينا الاستمتاع بذلك، وأشعر بالفخر الشديد لما حققناه سوياً حتى الآن.

واعترف ميسي قائلاً: كنا نعلم أننا لسنا من بين المرشحين للفوز بالبطولة، ولكننا لم نستسلم لذلك.

وأشاد ميسي بالقوة الذهنية لزملائه اللاعبين ووصفهم بأنهم أذكياء جداً، وأنهم يجيدون قراءة كل مباراة على حدة ويعرفون كيف يعانون عندما ينبغي أن يعانوا، ومتى يمتلكون الكرة عندما يجب أن يمتلكونها.

كما أشاد بالجهاز الفني بقيادة سكالوني وقال: إنه لم يترك شيئاً للصدفة ولديه قراءة جيدة لكل مباراة، ولهذا فإننا لم نيأس عندما كنا نضطر للجري من مكان إلى آخر داخل الملعب في مواجهة الكروات، لأننا كنا نعرف إن نقطة قوتهم تتمثل في امتلاك الكرة والاستحواذ عليها.