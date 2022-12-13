مونديال 2022: الأرجنتين أول المتأهلين إلى النهائي

باتت الأرجنتين أول المتأهلين إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر إثر فوزها الكبير على كرواتيا الثلاثاء 3-صفر.
افتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 حصل عليها خوليان ألفاريز بعد اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش. بعد ذلك بخمس دقائق، أضاف ألفاريز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وخطأ في دفاع كرواتيا. حاولت كرواتيا، التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة. وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو جفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم نادي "مانشستر سيتي" الذي هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69. حافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم. وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب واللذين يلتقيان الأربعاء.