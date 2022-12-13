الجو جيتسو يتعاون مع «صندوق الأجيال الصيني»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو، ومنصة الاستثمارات الصينية الرائدة «صندوق الأجيال»، عن توقيع اتفاقية تعاون بينهما، تهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة رياضة الجو جيتسو في الصين، بما يساهم في توسيع قاعدة ممارسيها. وتتيح الاتفاقية للطرفين الاستفادة من رياضة الجو جيتسو كمنصة للارتقاء بمستويات التبادل والتعاون بين الإمارات والصين في المجال الرياضي.

وتكتسب الاتفاقية أهمية استثنائية بالنسبة للجانب الصيني، كونها تأتي بعد فترة وجيزة من اعتماد رياضة الجو جيتسو ضمن قائمة الألعاب الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية هانجتشو، التي ستقام في سبتمبر 2023، ودورة الألعاب العالمية تشنجدو 2025، كما أنها ستسهم في تعزيز شعبية رياضة الجو جيتسو في جمهورية الصين الشعبية، لا سيما في أوساط الشباب.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية بغرض دعم استعدادات المنتخب الصيني للجو جيتسو للمشاركة في الألعاب الآسيوية من حيث التشكيل والتدريب والمنافسات التحضيرية.

ووقع على الاتفاقية من جانب الاتحاد، فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، وتوم وانج، الشريك التنفيذي لدى صندوق الأجيال ممثلاً للصندوق بحضور عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وزهو بياو نائب رئيس بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وديفيد شي رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الصيني للجو جيتسو وآندي بي، مدير لجنة التدريب مجلس الجو جيتسو الصيني، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وأكد عبد المنعم الهاشمي، أن هذه الشراكة تنسجم مع موقع أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو ومقر لاتحاديها الآسيوي والدولي.

وقال: «يحرص اتحاد الإمارات للجو جيتسو، كونه أحد أبرز اتحادات الجو جيتسو في العالم، على تعزيز شعبية هذه الرياضة في مختلف الدول، من خلال تنظيم واستضافة البطولات التي تجمع نخبة أبطال العالم. ويمثّل هذا التعاون مع صندوق الأجيال أحدث مبادراتنا في هذا المجال، والتي نسعى من خلالها إلى مساعدة الصين على تطوير رياضة الجوجيتسو، وتهدف استراتيجيتنا إلى دعم جميع المبادرات الرامية إلى الترويج لهذه الرياضة وزيادة شعبيتها حول العالم».

ومن جانبه، قال توم وانج، الشريك التنفيذي لدى صندوق الأجيال: «نفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو للترويج للعبة في الصين، وتنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بالتنمية المستدامة لخطة الحزام والطريق، وهي الاستراتيجية التنموية الطموحة التي اعتمدتها الحكومة الصينية عام 2013، ونتطلع قدماً لهذا التعاون المثمر مع شركائنا في الإمارات، ونأمل أن تقود جهودنا إلى تأسيس منتخب وطني قوي وقاعدة جماهيرية عاشقة لرياضة الجو جيتسو بالاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة».

كما تنص الاتفاقية على تقديم اتحاد الجو جيتسو الدعم للمنتخب الوطني الصيني من خلال توفير الدعم الفني على كل المستويات، بالاستعانة بالمدربين العاملين لدى اتحاد الجو جيتسو، ودعم المعسكرات التدريبية المكثفة وبطولات الجو جيتسو المحلية في الإمارات، بالإضافة إلى البطولات العالمية وغيرها من الفعاليات الرياضية المتعددة التي تستضيفها الدولة.

كما يرسل اتحاد الجو جيتسو مجموعة من المختصين والحكام لدعم المنافسات التجريبية لاختيار أعضاء المنتخب الوطني الصيني.

كما تنص الاتفاقية أيضاً على استضافة المدن الصينية للعديد من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وغيرها من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المخصصة للمحترفين والهواة، بالإضافة إلى معسكرات تأهيل واعتماد الحكام والمدربين.