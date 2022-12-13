«الحذاء الذهبي» بين مبابي وميسي وجيرو

رضا سليم (دبي)

يدور الحديث في كواليس المونديال عن الهداف الذي سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي في نسخة 2022، ورغم أن المنافسة انحصرت بين 3 لاعبين، هم الفرنسي مبابي الذي يتصدر قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 5 أهداف، ومواطنه أوليفييه جيرو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكل منهما 4 أهداف.

وانحصرت المنافسة على لقب هداف المونديال بين لاعبي المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي للمونديال، وهي: كرواتيا، الأرجنتين، المغرب، وفرنسا.

وطبقاً لمعايير الفيفا تمنح جائزة «الحذاء الذهبي» للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف، وإذا تساوى لاعبان سيفوز اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، وإذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق، كما سيتم منح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين على التوالي.

يذكر أن نسخة 1962، تساوى 6 لاعبين برصيد 4 أهداف، هم المجري فلوريان ألبرت والبرازيلي جارينشيا ومواطنه فافا وفالنتين إيفانوف من الاتحاد السوفييتي واليوغسلافي درازان جيركوفيتش والتشيلي ليونيل سانشيز، وشهدت نسخة 1958 أعلى نسبة أهداف بعدما سجل الفرنسي جاست فونتين 13 هدفاً، يليه المجري ساندور كوتشيس الذي سجل 11 هدفاً في نسخة 1954، ثم الألماني جيرد مولر برصيد 10 أهداف في نسخة 1970، ثم البرتغالي أوزيبيو برصيد 9 أهداف في نسخة 1966.

فيما سجل الأرجنتيني جييرمو ستابيلي 8 أهداف في نسخة 1930 متساوياً مع البرازيلي ألديمير ميندز عام 1950، وكان آخر من سجل 8 أهداف في المونديال البرازيلي رونالدو في نسخة مونديال عام 2002.

تراجعت نسبة التهديف إلى 7 أهداف عن طريق البرازيلي ليونيدا سدا سيلفا في نسخة 1938 والبولندي جريجور لاتو عام 1974، فيما كانت نسبة الستة أهداف هي الأعلى في تاريخ المونديال، بعدما تكررت 8 مرات عن طريق الأرجنتيني ماريو كيمبس عام 1978 والإيطالي باولو روسي عام 1982 والإنجليزي جاري لينيكر عام 1986 والإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي عام 1990، فيما شهدت نسخة 1994 فوز كل من الروسي أوليج سالينكو والبلغاري خريستو ستويتشكوف ولكل منهما 6 أهداف، ثم الكرواتي دافور شوكر عام 1998، والكولومبي خاميس رودريجيز عام 2014 والإنجليزي هاري كين 2018.

وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه دون أن يسجل مبابي سوف يتساوى مع أولدريتش نييدلي من تشيكوسلوفاكيا في نسخة 1934، والألماني ميروسلاف كلوزه عام 2006 ومواطنه توماس مولر عام 2010، وهي أقل نسبة للهدافين في تاريخ المونديال.