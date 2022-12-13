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1200 مشارك يتحفزون للفوز بمغامرات «تل مرعب 2023»

1200 مشارك يتحفزون للفوز بمغامرات «تل مرعب 2023»
14 ديسمبر 2022 02:14

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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يترقب المغامرون وعشاق رياضات التحدي، الانطلاقة القوية لمهرجان ليوا الدولي 2023 يوم الجمعة المقبل والبداية المنتظرة لأحد أقوى المهرجانات الرياضية، والتي تضم مختلف السباقات المتنوعة ما بين السيارات وسباقات السرعة والرياضات التراثية والسباقات المحلية، وهو المهرجان الذي سينطلق من 16 إلى 31 من ديسمبر، وسط ترقب بمشاركة متوقعة لعدد 1200 مشارك من خلال مختلف الفعاليات الرياضية، التي تقام بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي.
ومع انتظار ضربة البداية في الاستعراض الحر للسيارات في أولى لوحات المنافسات الجمعة، عبر المتسابق حمد البلوشي صاحب الحضور الدائم من خلال المهرجان عن السعادة الكبيرة بعودة المغامرات مجدداً في قلب مرعب، والذي يعتبر محطة منتظرة لكل المشاركين والمغامرين، وقال: «ننتظر في كل موسم وبفارغ الصبر عودة السباقات والتحديات في منطقة تل مرعب، ونفرح كثيراً ببدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان الذي يضم رياضات متنوعة وكثيرة تجعل منه عامل جذب مهماً للمنطقة وإلى تل مرعب بالتحديد».
وكشف حمد البلوشي عن جاهزية واستعداد المحترفين والمشاركين، لتقديم فواصل مميزة من الاستعراض الحر، والذي يعتبر من الرياضات المحبوبة للمشاركين ولمجتمع الشباب المحب لهذه الرياضة، كما أكد مشاركته في فئتين للاستعراض، بالإضافة للمشاركة في فئتين أيضاً عبر الاستعراض الرملي، وقال: «أشارك في أكثر من فعالية وقد قمت بالاستعداد لكي أكون في قلب المنافسة عبر فئتي الاستعراض الحر ولاحقاً فئة الثمانية سلندرات والستة سلندرات في الاستعراض الرملي».
من جهته، أكد المتسابق معاذ النفيسة أن ما يقدمه مهرجان ليوا من فعاليات مختلفة، تجعل هذا التوقيت من الموسم بمثابة عيد سنوي للمحترفين ومحبي وعشاق السيارات، وأيضاً تجمع يندر أن نشاهد مثله في أي مهرجان آخر، وقال: «مرعب بالنسبة لنا كمتسابقين هو عيد منتظر نحضر له في كل موسم، ونفرح ونسعد بالحضور والمشاركة من خلاله، كما أن الفعاليات الضخمة في مرعب تجعل منه ملتقى للمحترفين والمشاركين معاً، سواء للمشاركة والسباق أول للحضور والاستمتاع».
  وكانت ملامح الحياة البرية قد بدأت قبل أيام مع بدء توافد المخيمين إلى منطقة تل مرعب، حيث انتشرت المخيمات وبشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المنطقة، وأضاء المشاركون أيضاً المنطقة لتبعث الحيوية في واحدة من أهم المعالم السياحية لإمارة أبوظبي في منطقة ليوا، بالإضافة إلى افتتاح المطاعم والأكشاك المشاركة في المهرجان هذا الموسم.

مهرجان ليوا الدولي
تل مرعب
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