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الرياضي

«ورشة ميلان» تجهز مدربي أندية دبي

«ورشة ميلان» تجهز مدربي أندية دبي
14 ديسمبر 2022 02:14

دبي (الاتحاد)

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 ينظم مجلس دبي الرياضي ورشة تدريبية لعدد من مدربي فرق أندية دبي، مع الفريق الأول بنادي ميلان صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي لهذا الموسم وحامل لقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات.
 ويأتي تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022، والتي يشارك فيها ميلان بفريقه الأول بقيادة المدرب ستيفانو بيولي والطاقم المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الدوليين المستمرين مع منتخباتهم ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم الجارية حالياً في قطر.
 ويأتي تنظيم الورشة التدريبية، في إطار جهود مجلس دبي الرياضي المستمرة لتطوير العاملين في أندية دبي في جميع المجالات، ومن بينها المجال التدريبي والاستفادة من وجود ممثلي الأندية والاتحادات العالمية الذين يزورون دبي على مدار العام.
 ويشارك في الورشة المقررة لها اليوم «الأربعاء» في نادي ضباط شرطة دبي، مساعدو مدرب الفريق الأول ومدربو الفريق الرديف وفريق تحت 18 عاماً من المدربين المواطنين من جميع أندية دبي الذين سيحضرون تدريب فريق ميلان الذي يتدرب استعداداً لمباراته الثانية في البطولة والمقررة مساء الجمعة المقبل، والاستعداد كذلك لعودة المنافسات في الدوري الإيطالي وبقية المنافسات الأوروبية.

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