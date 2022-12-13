سباق كأس جميرا للقدرة ينطلق في سيح السلم اليوم

محمد حسن (دبي)

ينطلق في السابعة من صباح اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، والذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة واسعة من مختلف الإسطبلات بالدولة.

وتشهد مدينة دبي صباح «الخميس» سباق مدينة دبي الدولية للقدرة، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والذي يقام بنظام «التسعيرة» لمسافة 101 كلم. ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية. ويحمل الفارس سعيد أحمد الشامسي لقب النسخة الماضية، حيث أحرز لقب السباق على صهوة الجواد «أصايل» لإسطبلات «أم7»، بعد أن تصدر السباق من البداية حتى النهاية، مسجلاً زمناً قدره 4:16:38 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.01 كلم ساعة.

