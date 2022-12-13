«المشرق» يرعى اتحاد الكرة الأرجنتيني في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة على مستوى المنطقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية رعاية إقليمية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ليكون البنك بموجبها الراعي المصرفي الإقليمي للمنتخب الأرجنتيني الوطني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط ومصر. تستمر الاتفاقية حتى نهاية عام 2023، حيث سيصبح المشرق خلالها الراعي المصرفي الإقليمي الأول والحصري للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع إقامة أهم بطولة دولية لكرة القدم، وهي كأس العالم FIFA قطر 2022 في المنطقة.

يذكر أنه منذ أن بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نشاطه في منطقة الشرق الأوسط، أصبح بإمكان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة الاستمتاع بلحظات لا تقدر بثمن مع كبار أبطال كرة القدم الأرجنتينيين. وبموجب اتفاقية الرعاية هذه، سيصبح «المشرق» سفير المنتخب الأرجنتيني في منطقة الشرق الأوسط ومصر، كما سيتم إطلاق حملات رسمية مشتركة يشارك فيها نجوم المنتخب الأرجنتيني، فضلاً عن مشاركة لاعبي الفريق في الحملات الترويجية للبنك.