25 دارساً في دبلوم «صناعة كرة القدم»

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 25 دارساً، أطلق مجلس الشارقة الرياضي، دبلوم «صناعة كرة القدم»، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير علوم الرياضة «دراسا» كأحد برامج «تمكين 2» لإعداد الكوادر والقيادات، ويحاضر في مواد الدبلوم الذي يستمر حتى نهاية فبراير المقبل أكاديميون متخصصون. وقال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «إن إعداد وتأهيل الكوادر يتصدر أولويات المجلس، ولذا تتواصل البرامج على مدار العام لتحقيق هذا الهدف الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة»، وأضاف: «إن الدبلوم سيوفر للدارسين تدريبات عملية من خلال ورش العمل».